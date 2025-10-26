Abusos, violencia de género y estafas: quienes son los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

No hay una elección en la que no caigan en la trampa. Es un clásico de los investigadores tener en la mira las escuelas en las que debería ir a votar un prófugo de la Justicia y, entonces, en ese lugar los ojos se agudizan. Se identifica la mesa y se espera con paciencia la llegada del sospechoso que se cree que no lo van a pescar.

Esta vez, en el marco de las legislativas, fueron 11 los capturados tanto por la Policía Bonaerense como la de la Ciudad y la Federal: abusos sexuales, estafas, violencia de género y hasta un hurto los delitos por los que los buscaban.

La Policía de la Ciudad detuvo este domingo a dos sospechosos con causas judiciales vigentes que eran buscados por la justicia.

El primer procedimiento se realizó en el partido de Moreno, donde fue detenido un sospechoso de 48 años, acusado de cometer estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”. Fue interceptado al retirarse de la Escuela de Educación Especial N° 501, ubicada en Tucumán al 200, tras emitir su voto y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20.

El segundo caso ocurrió en Tristán Suárez, donde fue arrestado un sospechoso de 60 años imputado en una causa por producción y comercialización de material de menores de edad con fines sexuales. La detención se llevó a cabo en la Escuela N°2, ubicada en Canale 480, tras una serie de tareas investigativas realizadas durante octubre que permitieron localizarlo y en una causa en la que interviene el Juzgado de Garantías N°7 de Ezeiza, a cargo de Horacio Héctor Hryb.

La Policía Bonaerense, por su parte, este domingo captura a cinco sospechosos que eran buscados por la Justicia en distintos puntos del terreno bonaerense.

Personal de la DDI Trenque Lauquen, que se encontraba realizando tareas de búsqueda de un prófugo por una causa de hurto, logró detener a Martín Alejandro Heim (55) sobre quien pesaba una orden de detención vigente.

Los investigadores contaban con información de que el sospechoso se presentaría a votar en la Escuela N°3 de calle Di Gerónimo 650. Tras un discreto operativo de vigilancia, fue interceptado y aprehendido al salir del establecimiento, en la intersección de Caseros y Ferrington. Ahora quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Trenque Lauquen.

Los investigadores de la DDI La Matanza, por su parte, llevaron adelante un operativo de vigilancia para capturar a dos prófugos de 35 y 38 años por el delito de abuso sexual, en dos causas instruida por la UFI N°1 de Violencia de Género de ese distrito.

En el caso del prófugo de 35 años, lo buscaban por abuso sexual gravemente ultrajante. Sabían que podía presentarse a votar en la Escuela Primaria N°209 de calle Gamarra 8510, en Virrey del Pino. Y no se equivocaron: cuando salió del establecimiento, luego de emitir su voto, fue interceptado y detenido sin resistencia. Quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6.

El otro prófugo apresado era buscado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado. Cayó en la Escuela Primaria N°43, ubicada en calle San Pedro 502, La Tablada. Tras realizar tareas de observación encubierta, los agentes lograron interceptar y detener al sujeto al salir del establecimiento, luego de ejercer su derecho al sufragio. De 38 años, quedó a disposición de la Justicia.

En La Plata, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 9ª efectivizó la detención de un imputado por violencia de género, sobre quien pesaba orden judicial vigente de este año. Lo atraparon en las inmediaciones del Colegio “Obispo Anunciado Serafín”, ubicado en calle 67 entre 116 y 117. La Fiscalía interviniente dispuso que sea indagado este lunes.

También en La Plata, agentes de la DDI local detuvieron a Osvaldo Adrián Mansilla (81), quien tenía una orden de captura en una causa por abuso sexual reiterado calificado del año pasado, con intervención de la UFI N°17, a cargo de Eugenia Di Lorenzo y el Juzgado de Garantías N°1, Guillermo Atencio. El operativo se llevó a cabo en la Escuela Primaria N°121 y Secundaria N°55 de Villa Elvira, donde los investigadores habían montado una vigilancia encubierta tras confirmar que el acusado asistiría a votar.

El tercer caso en La Plata, la Comisaria N°13 se constituyó en la Escuela EP N°81, de calle 11, entre 490 y 491, donde fue detenido Leandro Xavier Ferrarazzo (36), quien tenía captura por el delito de incendio del pasado 26 de septiembre de 2025 expedida por Juzgado de Garantía N°3 platense.

Mientras tanto, la DDI San Nicolás concretó la captura de Luis Alberto Fraga (37), quien estaba prófugo por un abuso sexual cometido en 2024, con intervención de la UFI N°12 del distrito. El procedimiento se llevó a cabo luego de tareas de inteligencia que permitieron establecer que el imputado se presentaría a votar en la Escuela de Educación Secundaria N°10, ubicada sobre Avenida Central 1825.

En Quilmes, por su parte, la policía Bonaerense dio con un prófugo apodado “El Jugador”. Fue personal de la DDI local la que atrapó a L.D.O. (44), buscado desde 2022, en la Escuela N°14, ubicada en calle Grecia 461, de la localidad de Florencio Varela, tras un operativo de vigilancia encubierta y con la colaboración de personal de la Prefectura Naval Argentina.

Asimismo, en Entre Ríos, Agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en la localidad de Colonia Elía, del departamento entrerriano de Uruguay, a un sospechoso de 66 años, acusado por abuso sexual agravado. (Fuente: Infobae).