14.6°

Básquetbol.

Villa Mitre cayó ante Deportivo Viedma, en su último partido de preparación

El tricolor debutará en la Liga Argentina el domingo 9 de noviembre.

Lanzamiento volado de Franco Pennacchiotti. Fotos: prensa Viedma.

Villa Mitre cayó ante Deportivo Viedma, en el Ángel Cayetano Arias de la capital rionegrina, por 84 a 61.

Fue la revancha del partido preparatorio que habían disputado en el José Martínez el último martes, con triunfo tricolor, por 87 a 66.

Los parciales de esta noche fueron 20-15; 37-32 y 65-54, siempre al frente el local.

Se trató del cuarto y último encuentro de la Villa antes del debut en la Liga Argentina, el domingo 9 de noviembre ante Deportivo Norte de Armstrong, como local.

En los otros cotejo, había perdido en Mar del Plata, frente a Quilmes y Unión, por lo tanto su récord fue de 1-3.

De todos modos, a esta altura los resultados son anecdóticos, más allá que sirven para empezar a sacar algunas conclusiones en cuanto al armado del plantel y ajustes a tener en cuenta por el entrenador Sebastián Ginóbili.

Confirmó Viedma

Deportivo Viedma se aseguró como refuerzo a A.J. Cheeseman, un ala-pivote de 2m02.

