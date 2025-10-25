Murió Carlos Alderete, histórico dirigente de Luz y Fuerza

El dirigente sindical Carlos Elvio Alderete, histórico referente del gremio Luz y Fuerza, falleció a los 92 años.

Alderete, que desarrolló gran parte de su trayectoria sindical y política en Salta, fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Raúl Alfonsín y más tarde se desempeñó como interventor del PAMI bajo la presidencia de Carlos Menem.

El ex titular de Luz y Fuerza -quien falleció este viernes pero la noticia se conoció hoy- fue una figura destacada del sindicalismo argentino durante las décadas de 1980 y 1990, con una extensa carrera vinculada al movimiento obrero y la gestión pública.

“Con pesar me sumo al dolor por el fallecimiento del querido compañero Carlos Alderete. Su entrega a la lucha de los trabajadores de la energía y a la unidad sindical permanecerá como legado”, aseguró Héctor Daer, secretario general de la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), en sus redes sociales.

En tanto, la regional Patagonia del Sindicato Luz y Fuerza (LYF) emitió un comunicado ante el fallecimiento del dirigente sindical. “Su voz representó la dignidad de miles de Trabajadores que, desde cada rincón del país, confiaron en su claridad, su firmeza y su espíritu solidario”, describió LYF sobre la figura de Alderete.

Y añadió que fue “un hombre de convicciones profundas”, que “entienden que la verdadera militancia nace del servicio y se sostiene en la fe en el otro”, destacaron desde el gremio. (N/A)