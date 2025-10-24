La Corte rechazó la apelación de Fuerza Patria que cuestionaba la candidatura de Santilli

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este viernes la apelación de Fuerza Patria contra la designación de Diego Santilli como reemplazo de José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti recibieron el expediente el jueves por parte de la Cámara Nacional Electoral y, tras analizarlo, resolvieron rechazarlo de manera unánime.

“Que el recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima. Con costas. Notifíquese y devuélvase", se lee en la sentencia. (TN)