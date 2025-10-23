Picadas en White: detuvieron a un joven y secuestraron una moto
El operativo se realizó esta madrugada en el acceso a la localidad, a partir de un aviso del Centro Único de Monitoreo.
Un joven de 19 años fue detenido esta madrugada por la Policía de Ingeniero White cuando aparentemente realizaba picadas con su moto en el acceso a la localidad y se resistió a la autoridad.
Se lo identificó como Elián José Flores, quien fue puesto a disposición de la UFIJ N° 15.
El operativo, a cargo de la comisaría Tercera y el Comando de Patrulla, se originó sobre las 3 de hoy, cuando desde el Centro Único de Monitoreo (CEUM) advirtieron a la fuerza sobre distintas motos haciendo maniobras peligrosas en la avenida Dasso, a la altura de Esmeralda, frente al barrio Vialidad.
"Es una cultura que tenemos que cambiar", señalaron desde el Municipio
Con la llegada de los patrulleros, los jóvenes presentes se dispersaron e incluso dejaron algunas motos tiradas en el lugar, entre ellas una Mondial 110cc., sin patente ni plásticos colocados.
Tras una breve persecución pudieron aprehender a Flores, a quien acusaron de desobediencia y también de resistencia a la autoridad.
También interceptaron a un menor de edad -no identificado-, que fue entregado a sus padres después de notificar a la UFIJ N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Ahora se procura determinar la procedencia de la moto secuestrada.