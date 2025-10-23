Picadas en White: detuvieron a un joven y secuestraron una moto

Un joven de 19 años fue detenido esta madrugada por la Policía de Ingeniero White cuando aparentemente realizaba picadas con su moto en el acceso a la localidad y se resistió a la autoridad.

Se lo identificó como Elián José Flores, quien fue puesto a disposición de la UFIJ N° 15.

El operativo, a cargo de la comisaría Tercera y el Comando de Patrulla, se originó sobre las 3 de hoy, cuando desde el Centro Único de Monitoreo (CEUM) advirtieron a la fuerza sobre distintas motos haciendo maniobras peligrosas en la avenida Dasso, a la altura de Esmeralda, frente al barrio Vialidad.

Con la llegada de los patrulleros, los jóvenes presentes se dispersaron e incluso dejaron algunas motos tiradas en el lugar, entre ellas una Mondial 110cc., sin patente ni plásticos colocados.

Tras una breve persecución pudieron aprehender a Flores, a quien acusaron de desobediencia y también de resistencia a la autoridad.

También interceptaron a un menor de edad -no identificado-, que fue entregado a sus padres después de notificar a la UFIJ N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Ahora se procura determinar la procedencia de la moto secuestrada.