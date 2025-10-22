El Sub 15 de la Liga del Sur cayó en Tandil y buscará revertir la final en casa

El seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur cayó esta noche ante su par de la Liga Tandilense, por el partido de ida de la final del Torneo Federal que organiza la Federación Bonaerense Pampeana Sur.

En el estadio General San Martín el combinado juvenil perdió por 1 a 0, por el gol de Manuel Nosei a los 33 minutos del complemento.

El encuentro estuvo demorado alrededor de 10 minutos en el segundo tiempo, debido a que la ambulancia del juego debió dejar la cancha para trasladar a Benjamín Mordeglia con un corte.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El equipo que conduce Federico Nieto salió a la cancha con Francisco Magariños; Sebastián Lunari, Zlatan Theaux, Lázaro Henkel, Santino Castiglioni; Mordeglia, Lautaro Cruz, Gino Diomedi; Thiago Peña, Ian Meriño y Franceso Biggi.

Luego ingresaron Thiago Bedolla, Agustín Schell, Lucas Busachelli, Gonzalo Fernández y Lautaro Arango.

La próxima semana, en nuestra ciudad, se disputará el partido revancha que definirá al campeón del certamen.

*Cómo llegaron

El combinado juvenil de nuestro medio llegó a esta instancia invicto, luego de ganar todos los partidos de la fase de grupos y quedarse con la semifinal por penales.

En la eta de grupos, la Liga derrotó sucesivamente a Coronel Pringles (5 a 0 y 2 a 0), Tres Arroyos (3 a 1 y 3 a 0) y Olavarría (5 a 3 y 2 a 1).

Mientras que en el primer cruce eliminó a Azul desde los 12 pasos (4 a 2), luego de empatar 0 a 0 en la ida y 1 a 1 en la revancha.

Tandil, en tanto, llegó a la final luego de dejar en el camino a General Madariaga por penales (5 a 4) tras igualar sin goles en la ida y también en la revancha.

*La delegación en Tandil

Los jugadores elegidos para la final son: Francesco Magariños, Valentín Theaux, Santino Castiglioni, Sebastián Lanari, Lautaro Cruz Delgado, Lázaro Henkel, Ian Meriño, Benjamín Mordeglia, Francesco Biggi, Gino Diomedi, Thiago Peña, Ángel Dumrauf, Valentín Hormazabal, Gonzalo Fernández, Agustín Schell, Thiago Bedolla, Lautaro Arango, Lucas Busachelli y Benjamín Garzón.

Mientras que el cuerpo técnico lo componen Federico Nieto, Roberto Gauna, Hugo Ríos, Pablo Sánchez, Fabián Tourn, Diego Verdugo y Oscar Manganaro.