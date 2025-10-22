Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

Básquetbol.

Ganó Estudiantes en Primera Femenino y ya están armados los cruces

Resta una fecha para completar la fase regular.

Victoria Escudero se destacó en el albo. Foto: archivo-La Nueva.

Estudiantes venció anoche a Sportivo Bahiense, por 48 a 36, en la penúltima fecha de la fase regular del torneo de Primera Femenino, "Josefina Torruella".

El próximo miércoles se disputará la última programación, con 9 de Julio-Estudiantes y Sportivo-Bahiense del Norte.

Una vez concluida la fase regular, los cruces serán 9 de Julio-Sportivo y Estudiantes-Bahiense.

El torneo había comenzado incluyendo también la participación de Argentino, que finalmente se bajó.

Estudiantes (48): J. Rodríguez (1), Juliana Brossard (12), V. Escudero (10), V. Hollman (5), Josefina Brossard (7), fi; M. Caputo (1), S. Trellini (5), L. Fierro (4), C. Lauman, C. Márquez, J. Felsinger y E. Islas (3). DT: Julián Manqueo.

Sportivo (36): M.A Carli (6), P. Vecchi (13), C. Salvo (9), A. González, L. Uthurralt, fi; T. Giannecchini (4), M. Gregorio, R. Albarracín (4), B. Cunningham, R. Hammerschmidt, S. Albarracín y L. Gherzi. DT: Bruno Sagripandi.

Cuartos: Estudiantes, 11-14; 26-22 y 40-26.

Árbitros: Leandro Bressan y Fabrizio Rey.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

