La UNS brindará una charla informativa sobre la implementación de la boleta única

Foto: La Nación - Boleta Única de Papel completa de las elecciones legislativas nacionales para la provincia de Buenos Aires

La Universidad Nacional del Sur (UNS) organiza una charla informativa abierta al público en general sobre la implementación de la boleta única de papel en las elecciones legislativas nacionales del 2025.

El encuentro se realizará el miércoles 22 de octubre a las 18 horas en el Salón de Actos de avenida Alem 1253, primer piso.

La actividad se lleva a cabo en convenio con la Justicia Electoral de la Provincia de Buenos Aires y estará a cargo de los docentes Pablo Di Gerónimo y Marcos Fernández Peña, del Departamento de Derecho de la UNS. Durante la charla, se abordarán aspectos clave del nuevo sistema electoral, incluyendo su funcionamiento, beneficios y cambios respecto al modelo tradicional.

La boleta única de papel será implementada por primera vez en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre Y la charla tiene como objetivo familiarizar a la comunidad con este nuevo sistema y promover una participación informada en los comicios.