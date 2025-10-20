Rige una alerta para Bahía Blanca y la zona por vientos de hasta 70 kilómetros por hora

Hasta el mediodía, Bahía Blanca y gran parte de la región se mantendrá bajo alerta amarilla por fuertes vientos, de acuerdo a lo comunicado por el Servicio Meteorológico Nacional.

Según se indicó, las ráfagas más intensas podrían alcanzar valores de entre 55 y 65 kilómetros por hora, con picos puntuales de hasta 70 km/h, de manera muy localizada y por períodos breves.

Por esta razón, desde el SMN se recomienda evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse, y mantenerse informado por autoridades. También se sugiere tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

En tanto, el ente nacional emitió una alerta amarilla para este martes a la tarde por tormentas.

De acuerdo a lo señalado, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados puntualmente.