Violencia de género: arrestaron a un hombre que golpeó a su pareja
La retuvo contra su voluntad en el interior del domicilio. Lo habían denunciado anteriormente por un episodio similar.
Un hombre fue arrestado esta madrugada por la policía acusado de privar de la libertad y golpear a su pareja, informaron fuentes oficiales.
Desde la comisaría Séptima indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 5, cuando efectivos de esa dependencia y del Comando de Patrulla concurrieron a un domicilio ubicado en la primera cuadra de calle La Arcada, donde una mujer había solicitado ayuda a través de un llamado al 911.
En el sitio aprehendieron al imputado, de 37 años de edad, quien ingresó al sitio violentando la puerta de acceso y golpeó en la cabeza a su pareja, causándole heridas en el cuero cabelludo.
Los voceros mencionaron que, de acuerdo al relato de la víctima, el acusado le rompió su teléfono celular y le impidió que pudiera retirarse del sitio.
También indicaron que el sujeto contaba con una denuncia previa por un caso de características similares.
El hombre -a quien no se identifica para preservar a la víctima- fue imputado de atentado y resistencia a la autoridad, daños, lesiones y privación ilegal de la libertad, quedando a disposición de la fiscalía de flagrancia.
Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.