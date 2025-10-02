Violencia de género: arrestaron a un hombre que golpeó a su pareja

Un hombre fue arrestado esta madrugada por la policía acusado de privar de la libertad y golpear a su pareja, informaron fuentes oficiales.

Desde la comisaría Séptima indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 5, cuando efectivos de esa dependencia y del Comando de Patrulla concurrieron a un domicilio ubicado en la primera cuadra de calle La Arcada, donde una mujer había solicitado ayuda a través de un llamado al 911.

En el sitio aprehendieron al imputado, de 37 años de edad, quien ingresó al sitio violentando la puerta de acceso y golpeó en la cabeza a su pareja, causándole heridas en el cuero cabelludo.

Los voceros mencionaron que, de acuerdo al relato de la víctima, el acusado le rompió su teléfono celular y le impidió que pudiera retirarse del sitio.

También indicaron que el sujeto contaba con una denuncia previa por un caso de características similares.

El hombre -a quien no se identifica para preservar a la víctima- fue imputado de atentado y resistencia a la autoridad, daños, lesiones y privación ilegal de la libertad, quedando a disposición de la fiscalía de flagrancia.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.