Kicillof cerró la asamblea de la FAM y dejó un mensaje en clave electoral
En un nuevo gesto hacía los intendentes, el gobernador participó de la evento anual de la Federación Argentina de Municipios.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof cerró este jueves la asamblea anual de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y dejó un mensaje en clave electoral, cuando resta menos de un mes para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.
“El 7 de septiembre no fue sólo un resultado electoral: fue un mensaje que deja en claro que no se puede especular ni ser cómplices del ajuste. Que cuando se va de frente y con coraje, la gente acompaña”, consideró el gobernador en redes sociales luego de participar del encuentro junto a autoridades de la entidad sin fines de lucro.
En esa línea, sostuvo que esa es la “lección que tenemos que aprender de cara al 26 de octubre, frente a un Gobierno nacional que amenaza la soberanía, la vida cotidiana, la salud y la educación”.
“Tenemos que explicar con claridad, corazón y convicción que hay una alternativa que va a representar y defender los intereses del pueblo. Se llama Fuerza Patria y la encabezan Jorge Taiana, Jimena Lopez y Juan Grabois”, destacó el mandatario provincial.
La asamblea anual inició pasado el mediodía en la sede ubicada en la calle Cerrito, donde Kicillof puso punto final a la actividad que reunió a autoridades de más de 500 municipios del país.
El evento estuvo encabezado por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien preside la FAM, organismo que representa a todos los municipios del país mediante la asociación voluntaria.
La presencia de Kicillof apuntó a visibilizar y reforzar el respaldo del gobernador a los jefes comunales, que son un soporte clave para las aspiraciones electorales de Fuerza Patria frente a las elecciones legislativas.
El encuentro contó con la presencia del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis y los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fabian Cagliardi (Berisso), Andrés Watson (Florencio Varela), Lucas Ghi (Morón); y Martín Ascúa (Paso de los Libres), entre otras autoridades y jefes comunales. (NA)