Kicillof cerró la asamblea de la FAM y dejó un mensaje en clave electoral

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cerró este jueves la asamblea anual de la Federación Argentina de Municipios (FAM) y dejó un mensaje en clave electoral, cuando resta menos de un mes para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

“El 7 de septiembre no fue sólo un resultado electoral: fue un mensaje que deja en claro que no se puede especular ni ser cómplices del ajuste. Que cuando se va de frente y con coraje, la gente acompaña”, consideró el gobernador en redes sociales luego de participar del encuentro junto a autoridades de la entidad sin fines de lucro.

En esa línea, sostuvo que esa es la “lección que tenemos que aprender de cara al 26 de octubre, frente a un Gobierno nacional que amenaza la soberanía, la vida cotidiana, la salud y la educación”.

“Tenemos que explicar con claridad, corazón y convicción que hay una alternativa que va a representar y defender los intereses del pueblo. Se llama Fuerza Patria y la encabezan Jorge Taiana, Jimena Lopez y Juan Grabois”, destacó el mandatario provincial.

La asamblea anual inició pasado el mediodía en la sede ubicada en la calle Cerrito, donde Kicillof puso punto final a la actividad que reunió a autoridades de más de 500 municipios del país.

El evento estuvo encabezado por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien preside la FAM, organismo que representa a todos los municipios del país mediante la asociación voluntaria.

La presencia de Kicillof apuntó a visibilizar y reforzar el respaldo del gobernador a los jefes comunales, que son un soporte clave para las aspiraciones electorales de Fuerza Patria frente a las elecciones legislativas.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis y los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fabian Cagliardi (Berisso), Andrés Watson (Florencio Varela), Lucas Ghi (Morón); y Martín Ascúa (Paso de los Libres), entre otras autoridades y jefes comunales. (NA)