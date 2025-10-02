Marcos Rojo fue habilitado para jugar el torneo local con Racing: los motivos

El defensor Marcos Rojo podría vestir la camiseta de Racing para lo que resta del Torneo Clausura debido a la lesión de un compañero, del que aún no se sabe la identidad, ya que reemplazaría su cupo en el plantel habilitado desde el inicio del campeonato.

Si bien no se confirmó de manera oficial, quien se perdería lo que resta del año es el volante Matías Zaracho, quien se resintió de una antigua lesión muscular y debería ser intervenido quirurjicamente.

El ex defensor de Boca estaría habilitado para jugar también en el torneo doméstico, ya que al no poder incluirlo en la lista del plantel, solo se lo pudo anotar para jugar la Copa Libertadores (estuvo en la serie ante Peñarol) y la Copa Argentina, en donde no participó aún