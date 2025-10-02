Revolución Messi en la India: el astro anunció su visita a un país con millones de fanáticos

Lionel Messi volverá a la India, a 14 años después de su primera experiencia en ese país. En este caso, el capitán argentino tendrá una visita solidaria en la que se encontrará con millones de fanáticos que lo esperan ansiosos.

“Muy contento de visitar este diciembre un país tan hermoso como India. Va a ser un gusto poder ir a recitales, prácticas de fútbol de chicos, un torneo de pádel y también al lanzamiento de iniciativas solidarias en estadios históricos de Calcuta, Mumbai, Nueva Delhi y quizás alguna ciudad más”, escribió el capitán argentino en sus redes sociales, donde adelantó cómo será su estadía.

La visita del astro argentino estará muy controlada. Habrá que tener entradas para participar de los eventos y todo se hará en un estricto marco de seguridad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La gira de cuatro ciudades comenzará en Calcuta el 13 de diciembre antes de trasladarse a Ahmedabad, Mumbai y concluir en Nueva Delhi el 15 de diciembre. Allí está previsto que inauguren un mural gigante del ídolo de 7,5 metros de altura, junto con su estatua más grande hasta la fecha.

La primera vez que Messi estuvo en India fue en septiembre de 2011, en el inicio de la era de Alejandro Sabella. Allí se estrenó como capitán del equipo nacional en un amistoso en Calcuta que Argentina le ganó 1-0 a Venezuela.

En tanto, la Selección argentina tendrá dos amistosos en el mes de noviembre, aunque aún no está confirmada la citación de Messi. El conjunto nacional emprenderá una gira inédita por Asia y África, con partidos programados en Luanda, capital de Angola, y en Kerala, India.

Los partidos se jugarán entre el 10 y el 18 de noviembre, pero por ahora, los rivales no están confirmados. La AFA avanza en las gestiones para concretarlos en los próximos días y cerrar así el calendario 2025. (TN)