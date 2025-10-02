Suárez: detuvieron a un hombre por graves hechos de violencia familiar

Maximiliano Roth, durante la detención por un hecho similar en 2022. Foto: archivo La Nueva.

Un joven con antecedentes que hace unos días había sido acusado de un gravísimo hecho de violencia doméstica en Coronel Suárez quedó detenido y afrontará cargos por tentativa de homicidio agravado.

Se trata de Maximiliano Roth, de 23 años, cuyo arresto fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 4, tras un pedido de la fiscal Claudia Lorenzo, de la UFIJ N° 15.

La dramática situación se descubrió el pasado martes, cuando la pareja de Roth, una joven de 19 años, logró escapar de un domicilio donde, según dijo, estuvo privada de su libertad durante 3 días junto a sus hijos de 3 años y 11 meses.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La víctima detalló que en un momento pudo huir de la vivienda, ubicada en la avenida Independencia al 700, y llevar a su hija mayor al jardín de infantes, desde donde se dio aviso a la Policía.

Un patrullero fue rápidamente a la casa y encontró al más pequeño, con visibles lesiones, al cuidado de unos vecinos, mientras que Roth fue aprehendido en su casa.

Tanto la mujer como los niños fueron hospitalizados por distintas heridas.

El más pequeño debió ser derivado al hospital Penna, donde hoy sigue internado, con importantes lesiones, como fracturas, según se informó.

Si bien en los primeros pasos de la causa intervino la fiscalía de flagrancia, se confirmó que la investigación continuará en manos de la UFIJ N° 5, especializada en homicidios (consumados y en grado de tentativa).

Roth está acusado de intento de homicidio agravado por alevosía y lesiones leves agravadas por violencia de género. Al ser indagado, mantuvo silencio.

Otro polémico fallo

Roth, según se pudo reconstruir, ya había sido condenado por un hecho similar registrado en 2022, cuando fue acusado de golpear de manera violenta a la hija de 2 años de una expareja, también en Suárez.

Sin embargo, el año pasado obtuvo un beneficio excarcelatorio por parte del controvertido juez de Ejecución Penal N° 2, Onildo Stemphelet, quien ya cuenta con innumerables fallos polémicos de estas características.

Si bien la Cámara Penal luego revocó la decisión de Stemphelet -porque había informes carcelarios que desaconsejaban la salida anticipada del reo-, Roth permanecía en libertad hasta que se consumó este nuevo hecho, ya que el fallo de la Cámara todavía no estaba firme.