Con un gol del bahiense Pizzini, Vélez venció a Sarmiento de Junín por 2 a 0

El Fortín se impuso como visitante y trepó en la cima de la tabla.

Foto: Vélez

Vélez Sarsfield venció esta tarde a Sarmiento de Junín, por 2 a  0 Sarmiento en un partido correspondiente a la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Eva Perón de Junín.

Los goles para el Fortín los convirtieron Manuel Lanzini, a los 61 minutos, y Francisco Pizzini, a los 67.

Pancho había ingresado a los 46 minutos, en lugar de Diego Valdez.

Mientras que el también bahiense Agustín Bouzat fue titular y disputó todo el encuentro en el velezano.

Con este resultado, el conjunto de Liniers alcanzó la segunda posición de su grupo con 25 puntos y quedó por detrás de Lanús. Ahora, recibirán a Talleres en el José Amalfitani el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del campeonato local.

Por su parte, a pesar de la derrota, el equipo juninense permaneció en la octava posición de la tabla y de momento estaría disputando los octavos de final del certamen. En tanto, los dirigidos por Facundo Sava visitarán Vicente López para medirse ante Platense por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura.

