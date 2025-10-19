Estudiantes venció a Gimnasia en el clásico de La Plata y trepó a la cima de la Zona A

Estudiantes venció este domingo como local por 2-0 a Gimnasia en una nueva edición del Clásico de La Plata, correspondiente a la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Los goles para el Pincha los convirtieron Edwin Cetré, a los 46 minutos del primer tiempo, y Guido Carrillo, a los 7’ del complemento.

Con esta victoria, el equipo que conduce Eduardo Domínguez quedó como único líder de la Zona A, al menos hasta que juegan Defensa y Justicia (el martes visita a Unión a las 19.15) y Central Córdoba (el miércoles, a las 19.30, se mide ante Huracán en Parque Patricios).

El equipo de Florencia Varela se encuentra a dos unidades de Estudiantes y los santiagueños, a 3 unidades.

En lo sucesivo, Estudiantes recibirá a Boca el domingo 2 de noviembre por la siguiente jornada del certamen.

Por su parte, el Lobo no pudo despegarse del fondo de la tabla anual y quedó a 5 unidades de Aldosivi, equipo que de momento estaría descendiendo a la Primera Nacional. En tanto, los comandados por el DT interino Fernando Zaniratto visitarán a River.

*La síntesis

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Juan Pintado, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto (interino).

Cambios en el segundo tiempo: 21m Juan Yangali por Juan Pintado (G); 21m Norberto Briasco por Bautista Merlini (G); 25m Fabricio Pérez por Edwin Cetré (E); 25m Facundo Farías por Tiago Palacios (E); 30m Eric Meza por Román Gómez (E); 30m Germán Conti por Renzo Giampaoli (G); 31m Manuel Panaro por Lucas Castro (G); 40m José Sosa por Mikel Amondarain (E); 40m Ezequiel Piovi por Cristian Medina (E).

Gol en el primer tiempo: 46m Edwin Cetré (E).

Gol en el segundo tiempo: 07m Guido Carrillo (E).

Cambio en el primer tiempo: 36m Matías Melluso por Pedro Silva (G).

Estadio: Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Hernán Mastrángelo.