Sportiva, ya en semis, va por la localía soñada en duelo decisivo ante Los 50

Llega la última fecha de la fase clasificatoria (o segunda rueda) del Regional Pampeano A de rugby, que tiene a Sociedad Sportiva como representante de la Unión de Rugby del Sur.

Las Palomas, con clasificación a semifinales asegurada y en el 2º lugar de las posiciones, le pondrán fin a esta etapa con visita a Los 50 de Tandil y un objetivo importante: llevarse un triunfo con bonus para destrabar la paridad con Sporting (3º) y asegurar localía en los cruces.

Comenzará 15.45 y será arbitrado por Mariano Puerta (Unión de Mar del Plata).

El equipo bahiense necesita los 5 puntos por la lucha que sostiene para proteger el 2º frente al elenco marplatense, que posee misma cantidad de puntos (47) aunque con peor diferencia de tantos a favor/en contra (+150) respecto de Las Palomas (+238).

Si bien visitará al último en las posiciones (una victoria, ante San Ignacio en la fecha 2 por 30-29), Las Palomas no van a subestimar al rival y presentarán un XV titular prácticamente similar al de las últimas fechas, con Alejo Barragán, Facundo Zamora, Marco Ciccioli; Luca Loiacono y Federico Stein; Francisco Cantalejos (capitán), Felipe Inchausti, Tomás Inchausti; Ignacio Ficcadenti y Tomás Bermúdez; Felipe Serrat, Joaquín Rey Saravia, Pedro Zorzano, Renato Cantalejos; Patricio Cantalejos.

Como definidores van Franco Ciucci, Iñaki Azcoitía, Ignacio Lance, Agustín Antinori, Thiago Loiacono, Rafael Larrañaga Astibia, Juan Cruz Samuel y Manuel Santos.

“Vamos a tratar de traer los cinco puntos para asegurar la localía en semifinales. Los chicos están compenetrados y concentrados en traer los cinco puntos que nos garantizaría jugar de local. Para nosotros, un hito de importancia desde el punto de vista deportivo”, dijo el head coach Diego Samuel.

El dato es que, alcanzado el objetivo, sería la primera vez que Sociedad Sportiva vaya a disputar una semifinal del Regional Pampeano A en La Carrindanga de las cinco que jugó. Es decir, todas las que se jugaron con la competencia bajo este formato (2011, 2012, 2021, 2022 y 2023).

Más allá de lo que ocurra en adelante, hasta el momento es una de las mejores etapas clasificatorias de Las Palomas en el regional. En parte, por el volumen de juego que generan, que redunda en importante cuota de tries y puntos bonus, aspecto clave a la hora de las definiciones.

“Eso fue algo que lo empezamos a hablar desde el año pasado, haciendo el balance con Bere (Stortoni) como DT's a la cabeza. Estaba en el `debe´de la campaña anterior, en la que si hubiéramos sumado algunos bonus más entrábamos al Torneo del Interior. Lo charlamos con el grupo de liderazgo y nos planteamos para este año ir por el bonus cuando ganamos pero también pensar en el bonus defensivo cuando perdemos. Que es muy importante cuando no se puede ganar. Este año lo conseguimos en los tres que perdimos y hoy hacen que estemos ahí arriba. En un torneo tan largo y desgastante, es un aspecto que ayuda”, agregó Samuel.

Frente a Los 50, en el partido de ida disputado en nuestra ciudad se impuso el equipo bahiense por 55-17 en la séptima fecha, última de la primera rueda.

El resto

La fecha de hoy se completará con los partidos entre Mar del Plata Club-Biguá (arbitraje de Nicolás Cosentino), Sporting-Los Cardos (Gustavo Roge) y Universitario (M)-San Ignacio (Juan Fernández).

Mar del Plata Club y Sporting también están clasificados a semifinales, aunque habrá que esperar al final de la jornada si se produce alguna sorpresa, para terminar de armar los cruces (1º-4 y 2º-3º). El cuarto lugar está en juego tanto para Los Cardos como para Universitario (Mar del Plata).

Por su parte San Ignacio concluyó su participación y Biguá y Los 50 jugarán la Reválida A-B por la plaza en la máxima categoría para 2026, junto con Argentino y Comercial, primero y segundo respectivamente del TRP B. Será, según fixture oficial, a partir del próximo sábado.

Proyecto 2026

En las últimas horas el comité de competencia del Regional Pampeano le dio forma al proyecto para la edición 2026, propuesta que será enviada a UAR para su análisis en función de los costos.

El formato será igual en el TRP A con 8 participantes que jugarán a dos ruedas todos contra todos. Pero se ampliará la base a 8 equipos en el TRP B (hoy con 6), que se enfrentarán en idéntica competencia.

Al igual que este año no habrá financiación de UAR para un TRP C, que correría por cuenta de las propias uniones tal como ocurrió con el torneo Promoción de la Región Pampeana.

Una vez que concluyan las Reválidas A-B y B-C de este año se conocerá el reparto de 3 plazas que tiene la URS en la competencia. Además, habría otros dos participantes de la URS en un nuevo torneo Promoción (C)

Las posiciones

Así están en el Regional Pampeano A:

Po. Equipo Pts. J G E P Tf. Tc. B

1º) Mar del Plata Club 50 13 10 1 2 415 222 8

2º) Sociedad Sportiva 47 13 9 1 3 480 242 9

3º) Sporting 47 13 10 1 2 402 252 5

4º) Los Cardos 33 13 7 1 5 284 279 3

5º) Universitario M 29 13 6 0 7 308 300 5

6º) San Ignacio 22 13 4 0 9 320 393 6

7º) Biguá 14 13 3 0 10 190 451 2

8º) Los 50 (T) 6 13 1 0 12 214 468 2