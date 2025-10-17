Senadores de la UCR–Cambio Federal rechazaron la eliminación del régimen de Zona Fría

Senadores provinciales de la Unión Cívica Radical–Cambio Federal presentaron un proyecto en rechazo a la eliminación del régimen de Zona Fría contemplada en el Presupuesto Nacional 2026, elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso. La iniciativa busca “dejar en claro el rechazo a la intención del Gobierno Nacional de suprimir un beneficio que alcanza a más de 1.300.000 usuarios bonaerenses”, según explicaron los legisladores.

El bloque, integrado por Ariel Bordaisco, Marcelo Daletto, Flavia Del Monte, Lorena Mandagarán, Eugenia Gil y Nerina Neumann Losada, advirtió que la medida “afecta directamente a 95 distritos bonaerenses comprendidos en la Ley N° 27.637, y castiga a miles de familias que viven en zonas donde el frío no es una excepción, sino una condición estructural del clima”.

El régimen vigente otorga descuentos de entre el 30 % y el 50 % en las tarifas de gas, con especial impacto en jubilados y sectores vulnerables. “Eliminarlo de manera total, sin buscar mecanismos de transición o compensación, es una decisión insensible e injusta”, sostuvieron los senadores.

En ese sentido, remarcaron que “una calefacción adecuada no es un lujo: es salud y calidad de vida, especialmente para niños y adultos mayores que enfrentan los rigores del invierno en la región sur y sudoeste bonaerense”.

Los legisladores aclararon además que “este régimen es un fondo fiduciario que se autofinancia. El fondo que lo sostiene no depende de recursos estatales directos, sino que se nutre de un recargo adicional del 6,8 por ciento que pagan todos los usuarios de gas natural por redes, que son alrededor de nueve millones de usuarios”.

Al mismo tiempo, consideraron necesario “rever la Ley original, para delimitar claramente las zonas más comprometidas y más expuestas a las bajas temperaturas”. En ese marco, apuntaron que “la aprobación del régimen de Zona Fría propuesta por el diputado nacional Máximo Kirchner en medio de la campaña del año 2021 seguramente llevó a generalizaciones y beneficios regionales o sectoriales excesivos. Pero la respuesta no puede tener la misma irracionalidad, rigidez, generalización e inmediatez castigando a más de un millón de familias bonaerenses que realmente viven en zonas frías y necesitan calefaccionar sus hogares durante casi la mitad de los meses del año”.

Finalmente, los senadores reafirmaron su compromiso de “defender los derechos de los bonaerenses y promover políticas energéticas equitativas, que contemplen las realidades climáticas y socioeconómicas de cada territorio”.