Patagones: el intendente Marino se reunió con el ministro Carlos Bianco

Por Agencia Patagones

El intendente Ricardo Marino, mantuvo un encuentro, en la ciudad de La Plata, con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, a quien entregó una nota dirigida al gobernador Axel Kicillof, reiterando una serie de gestiones y obras prioritarias para el distrito.

El documento abarca solicitudes vinculadas a infraestructura, salud, seguridad y servicios públicos, consideradas esenciales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de las distintas localidades del distrito.

Entre los principales pedidos, el jefe comunal solicitó asistencia provincial para la ejecución de obras de gas y cloacas destinadas al programa Un Lote, Una Vivienda —que comprende 800 lotes—, la reactivación de la infraestructura en la Chacra 183, la reanudación de la obra de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, la ampliación del acueducto Villalonga–Stroeder, el inicio del llamado a licitación de la defensa costera, y la construcción de una nueva toma de agua para la planta potabilizadora de Carmen de Patagones.

Además, se requirió la reactivación de obras con financiamiento nacional (barrio Villa del Carmen, Chacra 183 y 26 Viviendas), y la continuidad de la obra de acceso por calle Yrigoyen para potenciar el desarrollo comercial local.

En materia de Salud, Marino gestionó la incorporación de dos ambulancias y la adquisición de un tomógrafo de alta complejidad para el hospital Doctor Pedro Ecay.

Asimismo, el intendente solicitó la creación de unidades especiales policiales, como la Patrulla Motorizada, para reforzar la prevención y el trabajo territorial, y reiteró la necesidad de la transferencia de los fondos del Subsidio Patagónico adeudados a la empresa prestadora del servicio y cooperativas eléctricas del distrito.

Durante el encuentro, Marino estuvo acompañado por el presidente del CD, Cristian Duarte y los secretarios de Hacienda, Franco Balcarce y de Planeamiento, Obras y Servicios, Pamela Baffoni.

“Seguimos gestionando con el compromiso de acompañar a nuestros vecinos y vecinas, impulsando obras y servicios que mejoren su calidad de vida. Agradecemos al ministro Bianco por su permanente predisposición para escuchar las necesidades de Patagones”, expresó Marino tras la reunión.

Con el equipo del ministro Katopodis

Posteriormente, el jefe comunal mantuvo una reunión con el equipo de trabajo del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, con el objetivo de avanzar en proyectos que fortalecen el desarrollo y la infraestructura del distrito.

Durante el encuentro, el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios, Pamela Baffoni, y fue recibido por la directora de Fortalecimiento para la Gestión de Políticas de Infraestructura de PBA Interior, Agustina Villa.

En la reunión se planteó la necesidad de financiamiento para la segunda etapa del acceso a Carmen de Patagones por la calle Yrigoyen y el pago de los desembolsos pendientes correspondientes a la primera etapa.

Asimismo, se analizaron los avances en la defensa costera de Carmen de Patagones, una obra prioritaria que busca proteger el frente ribereño y mitigar los efectos de la erosión y los avances en el proyecto de la DIPAC para la nueva toma de agua en Carmen de Patagones.

También se repasó el progreso de la estación transformadora de Bahía San Blas, que permitirá optimizar el servicio eléctrico en esa localidad, y se planteó la necesidad de avanzar en la red de gas para el sector Un Lote, Una Vivienda, destinada a ampliar la cobertura del servicio y mejorar la calidad de vida de las familias.

Por último, se evaluó el estado de la renegociación del contrato que permitirá reanudar la obra de la planta depuradora de líquidos cloacales de Carmen de Patagones, una infraestructura clave para el saneamiento y la salud pública.