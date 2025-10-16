Roller Dreams vuela a China para otro Mundial: "En la pista no se nota todo lo que pasamos este año"

Los equipos de precisión Junior y Senior de Roller Dreams ultíman detalles antes de partir hacia China, para disputar un nuevo Mundial de patinaje artístico.

Con 29 patinadoras y su enrtenadora Gabriela Monteccharia, la delegación bahiense viajará el próximo miércoles desde Bahía para el 23 cruzar hacia Beijing.

"Estamos trabajando en los últimos ajustes de las coreografías, pero estamos súper conformes. Tuvimos un año muy difícil, pero estamos llevando el equipo adelante de la mejor manera. En la pista, no se nota todo lo que pasamos", contó Gabriela en El Diario Deportivo, programa que se emite de lunes a viernes -de 14 a 15- en La Nueva Play y puede verse en www.lanueva.com

"Hicimos lo que pudimos", redondeó Gabi, en relación a los inconvenientes sufridos en la pista de El Nacional, como consecuencias de los últimos desastres meteorológicos que azotaron a nuestra ciudad.

Estos obstáculos, lógicamente, alteraron el proceso de preparación del equipo multicampeón a nivel mundial.

"Optamos por dejar aglunas cosas a medio hacer, para prevenir caídas o lesiones. Se han caído muchísimas veces, ya directamente se caen y gritan `bache, estoy bien´ y siguen. Lo hemos tomado como una normalidad medio extraña, pero no hay muchas alternativas", contó Montecchiari.

En este punto, continúan a paso firme con los trabajos en el techo y en la pista, con el objetivo de dejarla en óptimas condiciones pensando en lo que viene.

"Teníamos la esperanza de terminar la pista antes de viajar, pero no se pudo por situaciones de la construcción. Son cosas que no tienen que ver con la empresa ni con la gente que está trabajando, que le pone toda la garra", agradeció.

"Las chicas se prepararon de la mejor manera a pesar de todo", insistió Gabriela.

Pensando en el Mundial, Roller Dreams moverá el fin de semana en Bahiense del Norte y luego, una vez en Buenos Aires, realizará una práctica en la pista de la CAP en el Parque Olímpico.

"Las chicas están muy enchufadas, muy ensambladas entre ellas y las coreos quedaorn muy lindas y le vamos a poner la mejor energía", insistió.

Además, Gabriela trazó los objetivos de un equipo ya emblemático en la historia de nuestra ciudad.

"Siempre el objetivo es el mismo: que termine la coreografía y estar tranquilos con el trabajo que hicimos. De ver que la propuesta fue superadora, que estuvimos mejor que el año anterior. En el caso de las Juniors, que su primera experiencia sea buena y pasándola bien dentro de la coreografía y demostrando todo lo que trabajamos. Después, el resultado no depende 100% de nosotros y hay que ir preparados que se de como se de. Siempre las expectativas están porque confiamos en el nivel que tenemos y el prestigio que tiene el equipo y vamos a defender los colores del país dándolo todo com siempre. Pero bueno, a mí me gusta más que ellas se enfoquen en sí mismas y dar lo mejor, que es en lo que nos podemo ocupar. Si después hay un equipo mejor, habrá que aplaudir y aprender y a otra cosa", cerró Gabi.

