En Punta Alta, Sporting y Bella Vista dan el primer paso en el Regional Amateur

Sporting y Bella Vista abren esta tarde su camino en el Torneo Regional Federal Amateur, del que participarán más de 300 equipos entre los cuales cuatro ascenderán al Federal A.

En el Enrique Mendizábal de Punta Alta, el rojinegro y el abiverde se medirán por la primera fecha de la Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur, que también integra Liniers (tendrá fecha libre).

El partido comenzará a las 16 y será dirigido por el bahiense Kevin Bustos.

"La realidad es que el torneo lo vamos a jugar con pibes, le vamos a dar priorirdad a la Liga del Sur, para tratar de salir de ahí abajo", reconoció el DT de Sporting, Silvio Mardones, en relación ?

"El domingo tenemos un partido más que importante y después, probablemente el viernes, volvemos a jugar con Olimpo. Por eso hoy no vamos a usar los titulares, porque no se van a recuperar para realmente ponerlo donde nosotros apostamos. Vamos a jugar con pibes, porque tampoco vino ningún refuerzo porque el club no está en condiciones", agregó Beto.

Bella Vista, por su parte, se presentará con un mix aunque con muchos de los que habitualmente van de arranque: El elenco bahiense formaría con Luro; Hiess, Villalba, Esparza, Pereyra; Belleggia, Vógel, Intrevado, Sturmann; Sanhueza y Mayer.

Mientras que en el banco esperarán su chance Francisco Martínez, Mungo, Reule, Rosales, Achárez, Rodrigo Gómez y Llanos.

*Cómo sigue

Luego de dos ruedas, el primero de la zona avanzará a los cruces de eliminación directa por regiones, con 16 equipos en carrera (octavos de final), a partido y revancha hasta la final.

El ganador de la última llave accederá a la Etapa Final, donde jugará un partido único y en estadio neutral en busca del ascenso a la tercera categoría del fútbol argentino.

La actividad continuará el domingo 2 de noviembre, cuando se enfrenten Liniers y Sporting y descanse Bella Vista.

*El fixture



-Primera fecha (17/10)



Sporting vs Bella Vista

Libre: Liniers



-Segunda fecha (2/11)



Liniers vs Sporting

Libre: Bella Vista



-Tercera fecha (9/11)



Bella Vista vs Liniers

Libre: Sporting



-Cuarta fecha (16/11)



Bella Vista vs Sporting

Libre: Liniers



-Quinta fecha (23/11)



Sporting vs Liniers

Libre: Bella Vista



-Sexta fecha (30/11)



Liniers vs Bella Vista

Libre: Sporting