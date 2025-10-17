MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Australia

MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo la carrera del Gran Premio de Australia. Foto: NA.

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Australia en el Circuito de Phillip Island, que arranca este viernes con las prácticas libres.

Se trata de la decimonovena fecha del campeonato, que tiene a Marc Márquez, en su nueva etapa con Ducati, como flamante campeón varias jornadas antes del cierre de la temporada.

Horario de las prácticas del Gran Premio de Australia de MotoGP

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El MotoGP de Australia tiene este viernes desde las 4:45 de la madrugada argentina las prácticas libres.

Cronograma del MotoGP:

Hoy

MotoGP | Práctica: 9.

Mañana

MotoGP | FP2: 4:10

MotoGP | Q1: 4:50

MotoGP | Q2: 5:15

MotoGP | Sprint: 9.

Domingo

MotoGP | Carrera (24 vueltas): 9.

Dónde ver en vivo

El Gran Premio de Australia se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+.

Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.