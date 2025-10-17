MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Australia
Se corre este fin de semana la fecha 19 de la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Motociclismo. Todos los detalles.
En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Australia en el Circuito de Phillip Island, que arranca este viernes con las prácticas libres.
Se trata de la decimonovena fecha del campeonato, que tiene a Marc Márquez, en su nueva etapa con Ducati, como flamante campeón varias jornadas antes del cierre de la temporada.
Horario de las prácticas del Gran Premio de Australia de MotoGP
El MotoGP de Australia tiene este viernes desde las 4:45 de la madrugada argentina las prácticas libres.
Cronograma del MotoGP:
Hoy
MotoGP | Práctica: 9.
Mañana
MotoGP | FP2: 4:10
MotoGP | Q1: 4:50
MotoGP | Q2: 5:15
MotoGP | Sprint: 9.
Domingo
MotoGP | Carrera (24 vueltas): 9.
Dónde ver en vivo
El Gran Premio de Australia se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+.
Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.