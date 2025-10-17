Altense busca asegurarse la doble chance de meterse en los playoffs de Segunda

Juan Manuel Bicondoa es una de las cartas de gol de Ateneo. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Pellegrini y Altense se ponen al día, completando el partido que debió detenerse apenas iniciado -se disputaban apenas 8 segundos- y fue suspendió por la humedad, correspondiente a la novena fecha del segundo tramo del torneo de ascenso César "Tito" Loustau.

El juego se disputa en el Daniel Rubio, desde las 21, con arbitraje de Emanuel Sánchez, Mariano Enrique y Joaquín Irrazábal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con este partido quedarán todos los equipos con misma cantidad de partidos disputados, a falta de una sola fecha para completar la fase regular, el próximo martes.

Los dos equipos puntaltenses atraviesan realidades diferentes.

Altense necesita ganar para asegurarse con anticipación quedar siete u ocho (tiene desventaja con Comercial) y, en caso de perder el primer cruce del play in, tener una segunda chance ante el ganador de 9º-10º.

En caso de triunfar Altense quedarán armados los play in, restando solamente saber quién será local, entre Comercial-Altense y Velocidad-Bahía Basket.

En tanto, para Pellegrini este partido también tiene valor, porque un triunfo le permitiría quedar 12º y en la última fecha depender de sí mismo para terminar en esa posición, la cual, en caso de sumarse cuatro equipos a Tercera, lo dejaría en Segunda la próxima temporada.

Los seis que ya se aseguraron su lugar en playoffs y luchar por el ascenso son Barrio Hospital (ya es 1º), El Nacional, Argentino, Independiente, Sportivo y Ateneo.

La última

El próximo martes se cerrará la fase regular, con Barrio Hospital-Argentino, El Nacional-Independiente, Sportivo-Comercial, Ateneo-Altense, Velocidad-Bahía Basket, Los Andes-Espora, Barracas-Pellegrini y Whitense-La Falda.

Posiciones

Po. Equipo Puntos (Arrastre)

1º) Barrio Hospital, 40,5 puntos (14,5)

2º) El Nacional, 39 (14)

3º) Argentino, 38 (12)

4º) Independiente, 38 (13)

5º) Sportivo, 37,5 (13,5)

6º) Ateneo, 36 (13)

7º) Comercial, 33,5 (12,5)

8º) Velocidad, 32 (11)

9º) Bahía Basket, 32 (10)

10º) Altense, 31,5 (10,5) (*)

11º) Espora, 30 (11)

12º) La Falda, 27 (10)

13º) Pellegrini, 25,5 (9,5) (*)

14º) Los Andes, 25 (8)

15º) Whitense, 25 (9)

16º) Barracas, 22,5 (8,5)

(*) Tienen un partido menos.