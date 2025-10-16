La Matanza: una mujer fue detenida acusada de ahogar a su bebé de dos meses en un balde

El barrio de Villa Dorrego, en La Matanza, donde ocurrió el aberrante hecho

En el partido bonaerense de La Matanza, una mujer de 37 años fue detenida acusada de haber asesinado a su hijo de apenas dos meses.

El hecho se produjo puntualmente en el barrio de Villa Dorrego mientras que fuentes de la investigación señalaron que la ahora detenida no pudo declarar hasta el momento.

De acuerdo al parte policial, personal policial llegó a la casa tras recibir un llamado de emergencia. Al ingresar, los efectivos fueron recibidos por Fidelina Ortiz, de 59 años, quien relató que momentos antes había encontrado una escena desgarradora.

Su cuñada, identificada como Mercedes Celeste Orrego Samaniego, se encontraba sentada en la cama, aparentemente en estado de shock. A pocos metros, dentro de un balde con agua y en posición invertida, estaba el cuerpo del bebé, Leonardo Cabrera, de poco menos de dos meses.

Los médicos de una ambulancia que llegó al lugar constataron que el pequeño ya no tenía signos vitales. De inmediato, los oficiales procedieron a demorar a la madre, quien fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del doctor Rulli.

El fiscal dispuso la detención de la mujer bajo la acusación de “homicidio agravado por el vínculo”, una figura que contempla la pena de prisión perpetua. (con información de TN.com.ar)