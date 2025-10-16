Video: se derrumbó parte de un puente en General Paz tras haber sido chocado por un camión

Se derrumbó parte de un puente peatonal en General Paz, a la altura de calle Madariaga, sentido al Río de la Plata. El tránsito está cortado en el sector y hay caos vehicular.

Según las primeras informaciones, el hecho se desencadenó luego de que un camión chocara contra la estructura. Aunque el accidente fue de gran magnitud, no se registraron víctimas.

Trabajan en un megaoperativo personal del SAME y efectivos de la Comisaría Vecinal 8C.

“Vecinos, atención que se cayó el puente de Genera Paz y Roca. Está todo cortado, están desviando el tránsito por la 27 de febrero. Tengan en cuenta los que van a ir por esa zona que está cortado”, alertó un vecino a través de un audio de Whatsapp.

“No puedo creer lo que están informando. El fin de semana me fui a un shopping de Martínez y cuando pasé vi uno de los puentes que estaba colgado. Se notaba que era un peligro”, agregó otra vecina a través de un mensaje de texto. (TN)