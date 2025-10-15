El curioso spot de La Libertad Avanza: "Para votar al colorado, marcá al pelado"

El nuevo spot de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires

La Libertad Avanza (LLA) lanzó un llamativo spot de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. El slogan del video es "para votar al colorado, marcá al pelado", en referencia a Diego Santilli, quien finalmente será el primer candidato a diputado nacional para la provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert.

"Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura", explica Santilli mirando a cámara. "Así que, cuando estés por votar con la boleta única, prestá mucha atención", refuerza Reichardt.

Como primera parte de la explicación, Santilli dice que, en la provincia de Buenos Aires, LLA es la opción que aparecerá en la primera columna de la boleta única, con el color violeta y el águila representativos de ese partido.

"No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad avanza y a mí", explica el primer candidato a diputado nacional.

Por otra parte, en cuanto a las motivaciones para votar a LLA, en el video Santilli sostiene que "estas elecciones los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Milei o si volvemos al pasado". Y agrega al final del spot la ya conocida frase: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

Este video fue publicado en el marco de una jornada en la que la justicia federal con competencia electoral oficializó la nueva lista de candidatos a diputados nacionales por LLA en la provincia de Buenos Aires, con Santilli en primer lugar. Eso, a su vez, se dio después de que la Cámara Nacional Electoral haya rechazado el pedido para que se reimprimieran las boletas que llevan el nombre y la cara de José Luis Espert.

Por otra parte, el partido del oficialismo nacional solicitó rehacer 40.000 afiches gigantes, los carteles que se colgarán en la antesala de cada mesa de votación, para que se reemplace la imagen de Espert por la de Santilli. Sin embargo, la Junta Electoral Nacional rechazó anoche el pedido por resultar "extemporáneo, materialmente imposible y jurídicamente improcedente".

Karen Reichardt fue la encargada de publicar el nuevo spot de La Libertad Avanza

"Abriría la posibilidad de reclamos sucesivos y generaría incertidumbre sobre actos ya concluidos, afectando la confianza pública en el desarrollo del proceso electoral", argumentó la Junta Electoral Nacional, integrada por Ramos Padilla, por el presidente de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo, y la presidenta de la Corte bonaerense, Hilda Kogan. "Resulta fundamental evitar cualquier pronunciamiento que pueda poner en riesgo el normal desarrollo de las elecciones del próximo 26 de octubre", concluyeron.

Por su parte, los apoderados de los 14 partidos opositores a LLA expresaron su rechazo a reimprimir los afiches. Los carteles llevan una imagen en tamaño gigante de la Boleta Única de Papel (BUP) con una diferencia: mientras el afiche tiene la lista completa de los candidatos de todos los partidos, la BUP tiene solo a los primeros cinco. (La Nación)