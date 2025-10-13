Los gobernadores de Provincias Unidas se mostrarán en suelo porteño de cara a las elecciones

En un nuevo gesto para consolidarse como una alternativa a la polarización electoral de cara a los comicios legislativos, los gobernadores de Provincias Unidas viajarán a la Ciudad de Buenos Aires para mostrarse con los candidatos a diptuado y senadora, Martín Lousteau y Graciela Ocaña.

Todo se llevará a cabo este miércoles 15 de octubre en un acto que realizarán desde Ciudadanos Unidos en el estadio de Obras Sanitarias y se espera que los mandatarios respalden al espacio que buscará competir por bancas en la Cámara de Diputados y de Senadores.

Allí estarán los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Nacho Torres (Chubut). Se espera que los mandatarios participen de un conversatorio donde expondrán sobre una alternativa federal robusta para la polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria.

También estarán Florencio Randazzo, primer candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, y el candidato por Córdoba, Juan Schiaretti, que hablarán en el acto.

De esta manera, a diez días de las elecciones legislativas nacionales, donde se elegirán 127 diputados y 24 senadores nacionales, el espacio formado por gobernadores de diferentes fuerzas políticas busca armar un bloque consolidado de alianza para mostrarse como una tercera vía.

El último encuentro de Provincias Unidas había sido en Jujuy

En el último encuentro realizado en la provincia de Jujuy, Sadir recibió a sus pares en el Parque Solar El Pongo y la Zona Franca de Perico, donde hubo un encuentro con empresarios mineros.

Posteriormente, los gobernadores dieron un discurso donde se volvieron a diferenciar de las políticas del Gobierno como de la principal oposición, como así también criticaron el acto de Javier Milei en el Movistar Arena en medio de las tensiones internas por la renuncia de José Luis Espert. (con información de Infobae)