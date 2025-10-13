Ante la imposibilidad de reimprimir las boletas, LLA reforzará la imagen de Santilli en la campaña

Este lunes, antes de que se conozca que no se reimprimirán las boletas, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y Diego Valenzuela -dirigentes de LLA y el PRO-, analizaron durante más de una hora la estrategia electoral en Buenos Aires: el oficialismo quiere hacer énfasis en la presencia de Diego Santilli en el territorio y en las reformas que Javier Milei realizó desde que asumió.

Sobre la imposibilidad de reimprimir boletas, una fuente del partido dijo: “Con esta confirmación, la campaña se va a profundizar y dejar de manera clara y explícita que a pesar de que en la boleta figure José Luis Espert, quien encabeza es Diego. Y además, se va a insistir en que el afiche del lugar de votación tenga la cara de Diego y no de Espert".

El equipo de campaña bonaerense también sostiene que hay que mostrar la gestión del Presidente: “Tenemos que traducir un poco mejor para el conurbano los cambios y las transformaciones que hizo”.

Es por eso que el domingo LLA compartió un spot de Diego Santilli que lo mostró pidiendo el voto para las próximas elecciones: “Hay que hacer las reformas que nos hacen falta para que el país crezca como nunca antes”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese sentido, el propio Milei también aparece en el material audiovisual. Allí, promete “reformas profundas en lo económico, eliminar impuestos, crear empleo genuino y terminar con los privilegios de los jefes sindicales".

También habló de una “apertura comercial para exportar más y que los argentinos puedan comprar productos más baratos”.

En paralelo, el oficialismo buscará polarizar con el kirchnerismo: “Lo hacemos porque ellos confrontan con nosotros”, expresó una fuente al tanto de la reunión en Balcarce 50. La intención es lograr que la elección sea binaria, evitando nombrar a las fuerzas políticas del centro, como Potencia o Provincias Unidas, que podrían quitarle votos a La Libertad Avanza.

Más allá de estos objetivos, la mesa bonaerense de LLA-PRO también se enfoca minuciosamente en la agenda de Santilli y sus actividades territoriales.

Este lunes se presentó en Quilmes, y el próximo miércoles tendrá un encuentro con concejales y legisladores del PRO en La Plata. Desde que José Luis Espert renunció a su candidatura -por presuntos vínculos con el narcotráfico-, Santilli comenzó a tener más presencia en distintos actos libertarios.

Con respecto a Espert, en el oficialismo evitaron hablar del tema: “Ya se corrió y la investigación corre por cuenta de la Justicia”. Asimismo, integrantes de la alianza indicaron que durante este último tramo de campaña no hablarán de candidatos en particular -teniendo en cuenta que el economista aparecerá en la BUP- sino que se referirán al proyecto e ideas libertarias.

“Ese proyecto es el de Milei, el de LLA y del PRO. Por eso los últimos posteos y spots hablan de la boleta violeta y el casillero uno”, dijeron.

A pocos días de la elección, en el Gobierno quieren achicar la brecha con el kirchnerismo, que en las elecciones locales de PBA les ganó por casi 14 puntos. (con información de TN)