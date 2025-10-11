La Justicia Electoral posterga la reimpresión de boletas en la provincia de Buenos Aires

La Cámara Nacional Electoral (CNE), presidida por Daniel Bejas, devolvió la apelación presentada por La Libertad Avanza (LLA) a la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires, al considerar que no se había solicitado la opinión de las demás fuerzas políticas involucradas, un paso considerado esencial para garantizar el derecho de defensa y el principio de bilateralidad.

Este sábado por la mañana, la Cámara le exigió “de manera inmediata” a la Junta electoral que traslade la apelación del Gobierno a las agrupaciones políticas que participan de la elección. “Si no, la Cámara Nacional Electoral no puede resolver”, exclamó.

Este trámite que no se realizó a criterio del camarista Bejas en su carácter de presidente de la CNE, retrasará aún más la decisión sobre si se podrán reimprimir las boletas para la provincia de Buenos Aires, o no. No se le podrá pedir su opinión al fiscal ante la Cámara, Ramiro González, hasta tanto la Junta concluya con todas las instancias previstas. Y recién tras la opinión del fiscal, la Cámara puede fallar.

Son 14 millones de boletas las que se deben reimprimir suplantando a Espert por Santilli en la primera posición de cara a las próximas elecciones de medio término. Además, se complejiza la situación al ser "boleta única", siendo compartida con las demás fuerzas políticas.

Desde La Libertad Avanza indican que es posible, pese al escaso tiempo, reimprimir las mismas, pero desde la justicia alegan que no es así, si se cumplen los plazos establecidos y no hay una denominación de emergencia.

Las próximas horas serán cruciales para saber si Santilli aparecerá como el primer candidato en las boletas. Si esto ocurre, el gasto estimativo es de unos 12 millones de pesos. (Infobae/Clarin/La Nueva)