Comunicado de la Asociación Bahiense: lo que está suspendido y lo que puede jugarse

La Asociación Bahiense de Básquetbol emitió un comunicado respecto de la actividad de la jornada de hoy.

"Debido a las intensas lluvias que afectan a la ciudad y la región, la Asociación Bahiense de Básquet informa que los partidos que puedan disputarse en Bahía Blanca o en Punta Alta se jugarán con normalidad, siempre que las condiciones de las canchas lo permitan.

Por otro lado, aquellos encuentros que impliquen viajes por ruta o no cuenten con condiciones adecuadas serán reprogramados para la próxima semana, priorizando la seguridad de todos los planteles y el público".

En consecuencia, los partidos que se disputen entre equipos de la misma ciudad y sus canchas estén en condiciones se podrán jugar, mientras que los equipos que jueguen en otra ciudad, automáticamente quedan suspendidos.