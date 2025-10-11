Bahía Blanca | Sabado, 11 de octubre

Básquetbol.

Comunicado de la Asociación Bahiense: lo que está suspendido y lo que puede jugarse

El clima impide el normal desarrollo de la actividad.

La Asociación Bahiense de Básquetbol emitió un comunicado respecto de la actividad de la jornada de hoy.

"Debido a las intensas lluvias que afectan a la ciudad y la región, la Asociación Bahiense de Básquet informa que los partidos que puedan disputarse en Bahía Blanca o en Punta Alta se jugarán con normalidad, siempre que las condiciones de las canchas lo permitan.

Por otro lado, aquellos encuentros que impliquen viajes por ruta o no cuenten con condiciones adecuadas serán reprogramados para la próxima semana, priorizando la seguridad de todos los planteles y el público".

En consecuencia, los partidos que se disputen entre equipos de la misma ciudad y sus canchas estén en condiciones se podrán jugar, mientras que los equipos que jueguen en otra ciudad, automáticamente quedan suspendidos.

 

