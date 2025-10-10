Rugby: El Nacional se despide como local ante Coronel Suárez, 15.30

El Nacional recibirá este viernes a Coronel Suárez RHC en un adelanto de la séptima y última fecha del torneo Promoción de rugby de la Región Pampeana.

El partido se jugará 15.30 en la Quinta y será arbitrado por Federico Roncoroni (Sur). Desde las 14 se medirán en Intermedia, con arbitraje de Rafael Jornet (Sur).

El Celeste vuelve a ser local tras ganarle a Pico RC la semana pasada por 33 a 13 con punto bonus, que le permitió subir al 3º lugar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Suárez marcha último aunque cortó la racha la semana pasada frente a Estudiantes de Olavarría como local (33-26).

El domingo se presentará Universitario en duelo de líderes e invictos frente a Uncas de Tandil, a las 15.45 (arbitraje de Esteban Bevaqua).

Será un partido que decidirá al campeón de este certamen que se jugó a una rueda y que no es clasificatorio a ninguna otra competencia.

En el otro partido, también previsto para el domingo, Onas de Benito Juárez recibirá a Pico RC (General Pico), 15.45. Tendrá fecha libre Estudiantes de Olavarría.

Posiciones: 1º) Universitario y Uncas, 24; 3º) El Nacional, 14; 4º) Pico RC, 10; 5º) Estudiantes (O), 6; 6º) Onas, 5 y 7º) Coronel Suárez RHC, 4.