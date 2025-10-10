Francia: Macron volvió a nombrar a Lecornu como primer ministro

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a nombrar como primer ministro a Sébastien Lecornu, quien había renunciado el pasado lunes, tras una jornada de negociaciones para sacar al país del bloqueo político en el que se encuentra.

El fiel político macronista, de 39 años, había presentado su renuncia al considerar que “no se daban las condiciones” para seguir en el cargo, al que había llegado el pasado 9 de septiembre después de que el centrista François Bayrou perdiera una moción de confianza.

“Acepto, por deber, la misión que me ha confiado el Presidente de la República para hacer todo lo posible para proporcionar a Francia un presupuesto para fin de año y responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas”, señaló Lecornu en sus redes sociales tras el anuncio.

“Hay que poner fin a esta crisis política que exaspera a los franceses y a esta inestabilidad que perjudica la imagen de Francia y sus intereses", añadió, para luego explicar sus conclusiones de las últimas semanas. (con información de canal26.com)