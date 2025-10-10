Netanyahu reveló que las fuerzas israelíes permanecerán en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este viernes que las fuerzas de su país permanecerán en la Franja de Gaza para mantener la presión sobre Hamás hasta que el grupo sea desarmado y el enclave, desmilitarizado.

En un discurso televisado, un día después de que su Gobierno aprobara un alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes con Hamás, Netanyahu afirmó que el Ejército israelí "permanece profundamente dentro de la franja y mantiene todas las posiciones que la controlan".

"De este modo, estamos rodeando a Hamás desde todas las direcciones antes de las próximas etapas del plan, en las que el grupo será desarmado y Gaza desmilitarizada. Si se logra de manera pacífica, será mejor. Si no, se conseguirá por la fuerza", añadió.

Liberación de rehenes

El primer ministro indicó que en los próximos días serán liberados 20 rehenes vivos y 28 cuerpos.

Según el acuerdo, el Ejército israelí suspenderá las operaciones y se retirará parcialmente de Gaza, mientras que Hamás liberará a todos los demás detenidos a cambio de la puesta en libertad de más de 2.000 palestinos retenidos por Israel.

El pacto también establece que se permitirá el ingreso de camiones con alimentos y suministros médicos a Gaza, en beneficio de aproximadamente dos millones de residentes, la mayoría de los cuales han sido desplazados en varias ocasiones por los ataques aéreos israelíes.

Dos años de ofensivas israelíes han dejado Gaza en ruinas, provocaron hambre y causaron la muerte de más de 67.000 personas, según las autoridades sanitarias locales. (NA)