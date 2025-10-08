Israel y Hamas firmaron una primera fase del acuerdo de paz: “Los rehenes serán liberados”

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles un acuerdo de alto el fuego en Gaza. También aseguró que todos los rehenes serán liberados “pronto”. Hamas dijo que se alcanzó un “acuerdo que prevé el fin de la guerra en Gaza”.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamas han aprobado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y eterna. ¡Todas las Partes serán tratadas justamente!“, afirmó.

Además, dijo: “Este es un GRAN Día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones circundantes y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS QUE HACEN LA PAZ!“.

Casi en simultáneo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó en una declaración: “Con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa”, dijo en referencia a las personas secuestradas en Gaza.

El grupo islamista Hamas anunció haber alcanzado un acuerdo con Israel para “poner fin a la guerra en Gaza” que estipula la retirada del Ejército israelí de la Franja, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros.

Según The Israel Times, el acuerdo se firmará el jueves en Egipto y Hamas liberará a todos los rehenes el sábado.

El cese el fuego pone fin a dos años de guerra iniciada hace dos años y un día tras el brutal ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 que dejó más de 1200 muertos y 240 secuestrados.

La posterior ofensiva israelí sobre Gaza causó la muerte de más de 65.000 palestinos, según el ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamas. La cifra es compartida por la ONU, que además denunció genocidio y una hambruna en el enclave.

Qué pasó en las negociaciones en Egipto

El anuncio se conoció esta noche después de tres días de negociaciones entre Israel y el grupo islámico Hamas, bajo la mediación de un grupo de enviados internacionales de Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía.

Las tratativas comenzaron el lunes en el balneario egipcio de Sharm el Sheik, en el Mar Rojo.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed al—Ansari, afirmó en X: “Los mediadores anuncian que esta noche se llegó a un acuerdo sobre todas las disposiciones y mecanismos de implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego de Gaza, lo que llevará a poner fin a la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda”.

“Los detalles serán anunciados más tarde”, agregó, citado por The Israel Times.

El anuncio de Trump se refiere a una primera fase del acuerdo de 20 puntos elaborado por el presidente estadounidense.

El primer paso del pacto establece el intercambio de prisioneros palestinos por los 48 rehenes en poder de Hamas y otras facciones en Gaza. Se cree que solo una veintena de ellos estarían con vida. En ese grupo hay tres argentinos, Eitan Horn, Ariel y David Cunio. También se encuentra en Gaza el cuerpo de Lior Rudaeff, asesinado en el ataque del 7 de octubre.

Este miércoles temprano Hamas entregó a Israel una lista de los prisioneros palestinos a ser intercambiados por los cautivos. (con información de TN)