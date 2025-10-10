Coronel Rosales: un sujeto detenido por apuñalar a un hombre en el tórax

Un hombre se encuentra internado en el Hospital Interzonal "Doctor José Penna" tras ser apuñalado por un sujero, en Rosales al 800, de Punta Alta, según se indicó oficialmente.

Las primeras novedades surgieron del Hospital Municipal "Eva Peron", desde donde se expuso sobre el ingreso de una persona con una lesión de arma blanca, se dijo mediante el parte de prensa.

Luego se agregó que "a raíz de una pelea con otro sujeto en calle Rosales al 800, se constituyó personal policial y en las primeras averiguaciones se estableció que el herido es Simón Casco, de 34 años de edad, quien posee una lesión puso cortante en el lado derecho del tórax".

Debido a la gravedad del caso, se mencionó que la víctima fue traslada de urgencia al Hospital Penna de Bahia Blanca, con riesgo de vida.

Mientras tanto, se dijo que "en el lugar del hecho se llevaron a cabo las averiguaciones pertinentes, con relevamientos de cámaras de seguridad y testimonios de testigos, y finalmente se estableció la identidad del supuesto autor, quien fue detenido en Fournier al 800, en la vía pública, e identificado como Agustín Ferreira, de 30 años".

La detención se produjo cumpliendo con el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal y por el delito de Lesiones Reservadas Graves.

También se recordó que, hace unos días, Ferreira había participado, junto a una mujer, en un hecho de robo de un vehículo Fiat Uno, que había sido abandonado en la vía pública.

El arrestado se encuentra alojado en la dependencia policial a disposición de la fiscalía interviniente.