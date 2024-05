Maratea lanzó una colecta benéfica entre libertarios y kirchneristas para ver quién dona más plata

A través de sus redes sociales, reapareció Santi Maratea e inició una polémica competencia con un objetivo solidario, fiel a su estilo: lanzó una colecta entre libertarios y kirchneristas para ver quién de los dos sectores dona más plata.

El influencer contó que necesitan 100 millones de pesos para que un chico, que se llama Pablo y que está en silla de ruedas, se opere para volver a caminar.

Santi Maratea profundizó acerca de la nueva competencia que lanzó en sus historias de Instagram. “Llegó el día chicos, es hoy. Ya era hora de que el enfrentamiento kirchneristas contra libertarios, libertarios contra kirchneristas, nos dé algo productivo. Que en este caso sería ayudar a un argentino”, comentó.

El mediático sostuvo que ambas facciones políticas “se llenan la boca hablando del otro, del pueblo, de la comunidad” y por eso desea ver “quién es el más solidario, quién tiene más empatía y quién puede dejar de lado sus convicciones con tal de ayudar a otro argentino”.

Además, aclaró que inició esta donación para “ponerle humor al tenso momento político que se vive en Argentina” y como una manera de “hacer algo productivo con todo el odio” que recibe en redes sociales por sus opiniones.

“No vamos a definir realmente qué partido político es más empático o más solidario, pero hay tantas personas que me escriben mensajes a mi Instagram levantando la bandera del pueblo y la empatía y diciéndome que soy un hijo de p... sin empatía porque tal gobierno no le importó la salud o tal gobierno no le importa la salud. Bueno, ustedes como representantes de esos partidos políticos, pónganse en acción y demuestren qué tanto les importa a un otro. En este caso, Pablo”, remarcó.

Maratea aclaró que la competencia la va a ganar “el que más plata ponga”. “Dependerá más de mover mucha gente que de transferir mucha plata”, explicó.

El influencer tiene 50 millones recaudados para la cirugía de Pablo y, desde ese piso, arranca la competencia. Para eso, primero, les propuso a quienes elijan donar desde el lado del kirchnerismo para, después hacerlo con el sector libertario. “Voy a etiquetar a los principales referentes de cada partido político. Para que si quieren le den difusión a esta bella competencia que estamos haciendo”, cerró. (TN)