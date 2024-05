“Este Olimpo está muy bien, no hay nadie que afloje, que el hincha se quede tranquilo”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

A su velocidad y despliegue le agregó gol y su físico moldeado cuenta con la potencia necesaria que exige el nivel profesional.

Enzo Gabriel Coacci volvió a Olimpo en junio del año pasado, pero recién en este Federal A él siente que está en camino a ser el jugador que tanto pretende.

“Estoy en un muy buen momento, aunque sé que puedo dar más. A veces pienso que debería intervenir con mayor frecuencia en el juego, vengo trabajando para ser más de lo que soy, siempre me esforcé al máximo”, mencionó el “Rayo” en una semana más que tranquila para el aurinegro, que alcanzó a Germinal en la cima de las posiciones de la Zona 1 después de vencer 2-0 a Sansinena.

Justamente en ese encuentro, el domingo que pasó, el volante externo o carrilero de 25 años, que combinó sus primeros pasos con la redonda en Pacífico, saltando de Infantiles a Menores y de ahí a Reserva, salió a los 17 minutos del segundo tiempo con un golpe en la rodilla izquierda.

“Me di contra el paredón (de calle Chile) después de tratar de tirar un centro a la carrera; al principio me dolió, pero se me pasó enseguida. Por suerte solo fue el golpe”, manifestó, con voz firme, el zurdo (aunque también le pega bien con derecha) nacido en el barrio Namuncurá, a la vuelta del estadio del verde de Bahía, en Terrada al 2.300.

En este certamen, Enzo jugó cuatro encuentros y marcó dos goles: el tercero en el 3-0 a Sol de Mayo en Viedma y el primero frente al albirrojo de Cerri.

Con 10 unidades sobre 30 posibles (66,6 %) y 6 tantos en contra (la valla menos vulnerada del Grupo), el conjunto olimpiense ratifica una vez su candidatura al ascenso, aunque algunos simpatizantes siguen reclamando que “el equipo no juega bien”.

“Que el hincha se quede tranquilo, estamos bien como grupo y como plantel. Olimpo fue el Nº 1 al cabo de las clasificaciones en las dos últimas temporadas y no pudo ascender, el año pasado subió Gimnasia y Tiro, cuarto en esa tabla de 16 y en 2002 lo hizo Racing de Córdoba, segundo, ¿me equivoco?”

--No, fue así como vos decís.

--El hincha tiene que tener paciencia, aunque no juguemos bien, estamos fuertes de la cabeza y enfocados en lo que tenemos que hacer para ir en búsqueda del único objetivo que hay al final del camino.

“Muchos se preparan para ser el mejor, para ganarle a todos, y termina ascendiendo otro. Este es un torneo por etapas, si hoy estamos bien (anímica y futbolísticamente), cuando vayamos avanzando debemos estar mejor. Es mi opinión, lo veo así”.

--Bien, ¿a vos te gusta como juega Olimpo?

--Puertas adentro estamos muy tranquilos y conformes. No asciende el que mejor juega, sino el que gana los cruces eliminatorios y la final. Somos muy optimistas.

--Y con la “rotación” que establece el técnico Pedro Llorens, ¿están conformes?

--Sí, se habló cuando tuvimos el primer partido entre semana, después de jugar ante Sansinena y de tener que viajar a Otamendi al domingo siguiente, donde jugamos el peor partido del campeonato (derrota 1-3). Si Olimpo quiere ser protagonista, necesita tener a los jugadores al cien por ciento, y eso es lo que nos planteó Pedro partiendo de la base que es un plantel parejo en rendimientos y jerarquía.

“En este grupo no hay ninguno que afloje, por eso al entrenador se le hace difícil elegir”.

--¿Por qué en algunos partidos no fuiste ni siquiera convocado entre los 20?

--Nunca estuve enojado, no me retire antes de ninguna práctica ni me calenté con el técnico como se dijo por ahí. Si soy parte de un equipo, debo aceptar las reglas y las determinaciones que el entrenador tome. Siempre voy a agachar la cabeza y a meterle para adelante.

Enzo, en 2013 se incorporó a las menores de Olimpo: pasó por Reserva de AFA, Primera local (Liga del Sur) y debutó en la mayor, a nivel profesional, el 29 de julio de 2018, por Copa Argentina, 0-1 ante Gimnasia La Plata por 16 avos de final (el DT olimpiense era Darío Bonjour).

Después su carrera siguió por Defensa y Justicia, Estudiantes de Caseros, Chacarita, Estudiantes de Río Cuarto y Temperley, donde en el primer semestre de 2023 sostuvo 15 cotejos y marcó un gol.

--¿Por qué regresaste a Olimpo?

--Porque me gusta la ciudad y sé que en Olimpo puedo tener otra oportunidad para llegar al fútbol de Primera división. Acá tengo todo y estoy tranquilo, depende de mi lo que pueda llegar a suceder.

--Después de una semana complicada, los jugadores de Sansinena, que aseguran no estar cobrando los sueldos y algunos fueron desalojados de los lugares donde residían, pusieron la cara y se presentaron en el Carminatti. ¿Pudiste hablar con los colegas?

--Sabíamos de la triste realidad que estaban viviendo, pero hicieron bien en presentarse, porque se jugaron la vida en cada pelota y es una oportunidad más que tienen para mostrarse. Y por ahí, quién sabe, Pedro o cualquier otro técnico de la categoría elige a alguno de estos chicos para sumarlos como refuerzos. Eso es lo único positivo que le veo a la situación que atraviesan, más allá de que son un equipo con buenas individualidades y buen manejo de pelota.

--Me estarías dando a entender que Sansinena, tal vez, no siga en el torneo.

--No, pero cuenta con jugadores que, cuando se abra el libro de pases, pueden ir a cualquier equipo del Federal A.

Para cerrar, el tercer artillero del aurinegro junto a Maxi Osurak (Rordigo Acosta y Julio César Cáceres tienen 3) y padre de Dion (un año y 3 meses), no fue más allá y pidió, sobre todo, calma: “vamos a pasito a pasito, estamos cerca de clasificar pero necesitamos seguir prendidos arriba en esta segunda rueda”.

Hasta hoy, Enzo lleva 71 partidos jugados y 5 goles en el aurinegro, contando Primera local, Reserva de AFA, Copa Argentina, B Nacional y Federal A (9 presencias en 2023 y 4 ahora).