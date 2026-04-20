Tenis de mesa: se vivió una jornada a pleno en el Polideportivo Norte

Acción en el Polideportivo Norte con el tenis de mesa. Fotos: Asociación Bahiense de Tenis de Mesa.

El Polideportivo Municipal de nuestra ciudad contuvo el último sábado lo que puede considerarse una fiesta del tenis de mesa regional, con la disputa de la segunda fecha puntuable del circuito anual 2026.

Organizado por la Asociación Bahiense de Tenis de Mesa, se vivió un evento que quedará marcado como uno de los más vibrantes de los últimos años.

Con más de 150 inscriptos, las mesas de juego dieron vida a una verdadera fiesta de la disciplina, con representantes de Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Viedma, Médanos, Guatraché, Punta Alta, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Huanguelén, Santa Rosa, La Adela, Trenque Lauquen y Toay.

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Las emociones marcaron el pulso de la jornada desde el primer servicio hasta el último punto. Cada bloqueo, cada derecha y cada rally fueron acompañados por el reconocimiento del público, que premió con aplausos el nivel y la entrega de los protagonistas.

Entre todos, el nombre propio fue el de Nahuel Britez, gran figura del torneo. No solo se consagró campeón en la Segunda categoría sino que además firmó destacadas victorias en la divisional superior, ratificando su gran momento deportivo.

El balance también fue positivo para las delegaciones de la región: Punta Alta, Trenque Lauquen, La Adela y Sierra de la Ventana celebraron el rendimiento de sus representantes, varios de los cuales lograron subirse al podio. Un cierre de jornada a puro talento y competitividad.

La tercera fecha se disputará el próximo sábado 16 de mayo en el Polideportivo Municipal.

La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa invita a toda la comunidad a sumarse a este deporte apasionante, ya sea para jugar, aprender o simplemente disfrutar del espectáculo. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 291-5071112.

Todos los podios

Estos son los ganadores que arrojó la segunda fecha del circuito anual, por división:

Primera

1ro- FRAGAPANE, NICOLAS (Punta Alta)

2do- ROMERO, ALEJANDRO (Bahía Blanca)

3ro- PESSI, ESTEBAN (La Pampa)

4to- FRAGAPANE, ISABELLA (Punta Alta)

Segunda

1ro- BRITEZ, NAHUEL (Punta Alta)

2do- BRIZUELA, PEDRO (Viedma)

3ro- ITURRA, RICHARD (Viedma)

4to- RACK, PABLO (Coronel Suarez)

Tercera

1ro- SEPULVEDA, LUCIA (Bahía Blanca)

2do- LOPEZ, EDUARDO (Bahía Blanca)

3ro- TORRES, EZEQUIEL (Bahía Blanca)

4to- CABRERA, ALEJANDRO (Trenque Lauquen)

Cuarta

1ro- CABRERA, ALEJANDRO (Trenque Lauquen)

2do- TORRES, EZEQUIEL (Bahía Blanca)

3ro- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca)

4to- COLICIGNO, CRISTHIAN (Bahía Blanca)

Quinta

1ro- PAROTTI, NAHUEL (Sierra de la Ventana)

2do- ZASELSKY, GUILLERMO (Bahía Blanca)

3ro- FISCHOFF, SEBASTIAN (Bahía Blanca)

4to- LARRAZABAL, SANTIAGO (Bahía Blanca)

Principiantes

1ro- SARDI, AMADEO (La Adela)

2do- ZUBIETA, MALENA (Rio Colorado)

3ro- LEVIN, MARTIN (Bahía Blanca)

4to- GOMEZ, THIAGO (Bahía Blanca)

Tabla posiciones

Así están ordenados en cada división:

Primera

1ro- PESCI, DANTE (Bahía Blanca) 455 Puntos

2do- ROMERO, ALEJANDRO (Bahía Blanca) 400

3ro- CHAGA, CRISTIAN (Bahía Blanca) 365

4to- MAROUN, JAVIER (Bahía Blanca) 360

Segunda

1ro- BRITEZ, NAHUEL (Punta Alta) 400

2do- RACK, PABLO (Coronel Suarez) 368

3ro- ITURRA, RICHARD (Viedma) 360

4to- CHAGA, CRISTIAN (Bahía Blanca) 336

Tercera

1ro- RIVERO, SANTIAGO (Punta Alta) 264

2do- PERRIN, DIEGO (Coronel Suarez) 252

3ro- COLICIGNO, CRISTHIAN (Viedma) 243

4to- CARLETTI, ANIBAL (Bahía Blanca) 228

Cuarta

1ro- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca) 180

2do- MENESES, CHRISTIAN (Bahía Blanca) 176

3ro- COLICIGNO, CRISTHIAN (Bahía Blanca) 164

4to- PIERONI, MARIO (Bahía Blanca) 138

Quinta

1ro- ZASELSKY, GUILLERMO (Bahía Blanca) 96

2do- PAROTTI, NAHUEL (Sierra de la Ventana) 92

3ro- FISCHOFF, SEBASTIAN (Bahía Blanca) 84

4to- ARCUSIN, LUCAS (Bahía Blanca) 76

Principiantes

1ro- SARDI, AMADEO (La Adela) 94

2do- GOMEZ, THIAGO (Bahía Blanca) 94

3ro- FISKOTLIROFF, JULIAN (Bahía Blanca) 82

4to- BARRIOS, FAVIO (Bahía Blanca) 82