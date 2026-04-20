Tenis de mesa: se vivió una jornada a pleno en el Polideportivo Norte
Se llevó a cabo la segunda fecha puntuable del circuito anual, organizada por la Asociación Bahiense.
El Polideportivo Municipal de nuestra ciudad contuvo el último sábado lo que puede considerarse una fiesta del tenis de mesa regional, con la disputa de la segunda fecha puntuable del circuito anual 2026.
Organizado por la Asociación Bahiense de Tenis de Mesa, se vivió un evento que quedará marcado como uno de los más vibrantes de los últimos años.
Con más de 150 inscriptos, las mesas de juego dieron vida a una verdadera fiesta de la disciplina, con representantes de Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Viedma, Médanos, Guatraché, Punta Alta, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Huanguelén, Santa Rosa, La Adela, Trenque Lauquen y Toay.
Las emociones marcaron el pulso de la jornada desde el primer servicio hasta el último punto. Cada bloqueo, cada derecha y cada rally fueron acompañados por el reconocimiento del público, que premió con aplausos el nivel y la entrega de los protagonistas.
Entre todos, el nombre propio fue el de Nahuel Britez, gran figura del torneo. No solo se consagró campeón en la Segunda categoría sino que además firmó destacadas victorias en la divisional superior, ratificando su gran momento deportivo.
El balance también fue positivo para las delegaciones de la región: Punta Alta, Trenque Lauquen, La Adela y Sierra de la Ventana celebraron el rendimiento de sus representantes, varios de los cuales lograron subirse al podio. Un cierre de jornada a puro talento y competitividad.
La tercera fecha se disputará el próximo sábado 16 de mayo en el Polideportivo Municipal.
La Asociación Bahiense de Tenis de Mesa invita a toda la comunidad a sumarse a este deporte apasionante, ya sea para jugar, aprender o simplemente disfrutar del espectáculo. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 291-5071112.
Todos los podios
Estos son los ganadores que arrojó la segunda fecha del circuito anual, por división:
Primera
1ro- FRAGAPANE, NICOLAS (Punta Alta)
2do- ROMERO, ALEJANDRO (Bahía Blanca)
3ro- PESSI, ESTEBAN (La Pampa)
4to- FRAGAPANE, ISABELLA (Punta Alta)
Segunda
1ro- BRITEZ, NAHUEL (Punta Alta)
2do- BRIZUELA, PEDRO (Viedma)
3ro- ITURRA, RICHARD (Viedma)
4to- RACK, PABLO (Coronel Suarez)
Tercera
1ro- SEPULVEDA, LUCIA (Bahía Blanca)
2do- LOPEZ, EDUARDO (Bahía Blanca)
3ro- TORRES, EZEQUIEL (Bahía Blanca)
4to- CABRERA, ALEJANDRO (Trenque Lauquen)
Cuarta
1ro- CABRERA, ALEJANDRO (Trenque Lauquen)
2do- TORRES, EZEQUIEL (Bahía Blanca)
3ro- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca)
4to- COLICIGNO, CRISTHIAN (Bahía Blanca)
Quinta
1ro- PAROTTI, NAHUEL (Sierra de la Ventana)
2do- ZASELSKY, GUILLERMO (Bahía Blanca)
3ro- FISCHOFF, SEBASTIAN (Bahía Blanca)
4to- LARRAZABAL, SANTIAGO (Bahía Blanca)
Principiantes
1ro- SARDI, AMADEO (La Adela)
2do- ZUBIETA, MALENA (Rio Colorado)
3ro- LEVIN, MARTIN (Bahía Blanca)
4to- GOMEZ, THIAGO (Bahía Blanca)
Tabla posiciones
Así están ordenados en cada división:
Primera
1ro- PESCI, DANTE (Bahía Blanca) 455 Puntos
2do- ROMERO, ALEJANDRO (Bahía Blanca) 400
3ro- CHAGA, CRISTIAN (Bahía Blanca) 365
4to- MAROUN, JAVIER (Bahía Blanca) 360
Segunda
1ro- BRITEZ, NAHUEL (Punta Alta) 400
2do- RACK, PABLO (Coronel Suarez) 368
3ro- ITURRA, RICHARD (Viedma) 360
4to- CHAGA, CRISTIAN (Bahía Blanca) 336
Tercera
1ro- RIVERO, SANTIAGO (Punta Alta) 264
2do- PERRIN, DIEGO (Coronel Suarez) 252
3ro- COLICIGNO, CRISTHIAN (Viedma) 243
4to- CARLETTI, ANIBAL (Bahía Blanca) 228
Cuarta
1ro- DE DEUGD, JUAN (Bahía Blanca) 180
2do- MENESES, CHRISTIAN (Bahía Blanca) 176
3ro- COLICIGNO, CRISTHIAN (Bahía Blanca) 164
4to- PIERONI, MARIO (Bahía Blanca) 138
Quinta
1ro- ZASELSKY, GUILLERMO (Bahía Blanca) 96
2do- PAROTTI, NAHUEL (Sierra de la Ventana) 92
3ro- FISCHOFF, SEBASTIAN (Bahía Blanca) 84
4to- ARCUSIN, LUCAS (Bahía Blanca) 76
Principiantes
1ro- SARDI, AMADEO (La Adela) 94
2do- GOMEZ, THIAGO (Bahía Blanca) 94
3ro- FISKOTLIROFF, JULIAN (Bahía Blanca) 82
4to- BARRIOS, FAVIO (Bahía Blanca) 82