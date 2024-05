Con una tremenda eficacia, Olimpo le ganó 2-0 a un Sansinena impotente y lleno de rabia

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Cuando me senté a escribir sobre lo que fue el partido, repasé una vez más las situaciones claras o los tiros francos al arco que tuvo Olimpo dentro del área rival: fueron tres, dos terminaron en gol y en la otra Diego Ramírez, frente a los postes, la tiró a colocar por encima del travesaño.

Por más vueltas que le de, en vano y sin sentido, ese el único argumento que encuentro para explicar el 2-0 del aurinegro sobre el golpeado y sufrido Sansinena (y ya va a saber por qué), en el cotejo que le valió al olimpiense igualar la línea de Germinal en la cúspide de la Zona 1 del Federal A.

A diferencia de sus otras presentaciones como local en lo que va de la temporada, el dueño de casa pegó rápido (zurdazo alto de Coacci, a los 6 minutos, tras asistencia por el otro lado de Federico Pérez) y ajustó todos los tornillos para que el control del trámite no se le salga del carril.

De ahí hasta el final, el trámite fue de una paridad absoluta y el dueño de la redonda de cuero fue el conjunto cerrense.

Al principio, Olimpo lo dejó venir y lanzó pelotazos largos para Osurak y el “Colo” Acosta, con la intención de marcar el segundo y de conseguir paz y tranquilidad frente a hinchas exigentes que piden más en el juego mientras se frotan las manos al ver que los dirigidos por Pedro Llorens sacaron 20 de 30 puntos posibles (66,66 %).

El espejismo se desdibujó rapidísimo y Olimpo se “planchó” frente a un contrincante prolijo, con una idea de juego, pero inofensivo. Rotó con seguridad el balón de un lado al otro y llegó al borde del área olimpiense con criterio y promesas, aunque nada fue fácil para el visitante, que estuvo a punto de no presentarse y, siempre por los que no llegó de la boca de componentes del plantel y allegados, no entrenó tras el 0-0 del miércoles ante Santamarina: es decir jueves, viernes y sábado.

En la semana tuvo 9 bajas y algunos jugadores –indicaron-- fueron desalojados de los lugares que alquilaban por falta de pago, aunque el grupo de futbolistas se reunió ayer por la tarde y todos decidieron poner la cara hoy en el Carminatti.

Aunque hace un rato se fueron sin hablar con la prensa, se supo horas antes del partido que “los jugadores se quejan porque no cobran, algunos no tienen ni para comer y otros viven de prestados en casas de amigos o compañeros solidarios”. ¿Será verdad?

Siguiendo con el partido, Llorens realizó siete modificaciones con respecto al once que venía de igualar 1-1 con Kimberley. Hoy era el tercer compromiso que afrontaba Olimpo en siete días.

“Está comprobado en el mundo que ningún jugador puede rendir con el mismo grado de intensidad, es decir al cien por ciento, cuando disputa tres partidos en una semana”, aclaró el orientador cordobés mientras su elenco entraba en calor, adelantando además que la “rotación” a la que apuesta se habló con el plantel y que los que salen de la formación titular o de la lista de convocados es por lesión o cuestiones tácticas, no por otras razones.

Bien, también hay que destacar que Olimpo recibió solo 6 goles en 10 contiendas y que con los ingresos de Seba Fernández, Di Buo y Cáceres, los tres al mismo tiempo, el equipo se oxigenó y marcó el segundo (fue de Cáceres, con otra asistencia de Federico Pérez) cuando un ratito antes el “tripero” había tenido la chance de igualar con un remate frontal de Durán que se fue rosando uno de los caños de la valla de Martín García.

Sin consistencia ni verticalidad, el anfitrión perdió al “Patrón” del medio, al debutante Emanuel García, bien expulsado (por doble amarilla, la segunda por bajar a Durán con vehemencia) por el árbitro Enzo Silvestre.

Igualmente, el contralor del referí sanfafesino fue penoso. No le mostró tarjeta a Diego Ramírez (conté cinco) por reiteración de faltas en la etapa inicial, se comió el foul de Julio López sobre Taverna (lo levantó por el aire y era “naranja”) y en la conducción no permitió que nadie le hable pero si que se “peguen” entre si. Estando al lado ignoró faltas claras (por juego brusco grave) o aplicó la ley de la ventaja aún sin que el esférico sea controlado por el que atacaba.

En fin, Olimpo fue terriblemente contundente frente a un adversario con carácter y mucha vergüenza deportiva, que le jugó de igual a igual pese a la derrota, a los imponderables de días insufribles y a la ventaja que dio por no estar en condiciones (mentales más que nada) de afrontar un duelo a nivel profesional.

Arrancó la segunda y última rueda de la fase clasificatoria y Olimpo, que tal vez no convenza en el juego, suma, sigue y ya está primero, pero la pregunta pasa por otro lado, ¿qué va a ser de la vida de Sansinena en este Federal A?

La síntesis

Olimpo 2 (4-1-3-2)

M. García 5

F. PEREZ 8

Fleita 6

J. López 6

Paredes 5

E. García 6

Gutiérrez 5

D. Ramírez (c) 4

Coacci 6

R. Acosta 5

Osurak 4

DT: Pedro Llorens

Sansinena 0 (4-1-3-2)

Partal 4



Taverna 5

Ojeda 7

T. Sarmiento 6

Isuardi 5



Zannier 6



Parra (c) 6

Escudero 5

Achares 5



Duran 7

Giovanoni 5



DT. Mauro Brunelli

PT. Gol de Coacci (O), a los 6m.

ST. Gol de Cáceres (O), a los 27m. A los 21m. fue expulsado E. García (O).

Cambios. 62m. Larrea (6) por Coacci, S. Fernández (5) por D. Ramírez, Di Buo (5) por R. Acosta y Cáceres (7) por Osurak y 83m. Osinaga por J. López, en Olimpo; 75m. M. Medina por Isuardi, 77m. A: Muzi por Zannier y 83m. Grippaudo por Giovanoni y Montini por Escudero, en Sansinena.

Amonestados. E. García (40 y 66m.), en Olimpo; Parra (26m.), Ojeda (27m.), Durán (28m.), Escudero (40m.) y Zannier (52m.), en Sansinena.

Arbitro. Enzo Silvestre (3,5).

Cancha.. Olimpo (7).