La bahiense Catalina Turienzo disputó hasta el fin de semana la que ella misma había denominado "la última oportunidad" para medirse con las mejores del mundo de Fórmula Kite antes de los Juegos Olímpicos. Se trató, justamente, del Campeonato Mundial de la especialidad, realizado en las aguas de Hyères, al sudeste de Francia.

Cata corrió las primeras 12 regatas junto a todas las competidoras y luego, debido a su posición, recayó en la flota de plata. Allí, se dio el gusto de ganar dos regatas y de arribar segunda en una más, quedando en la 8° posición final (31° en la general, sobre 46 participantes).

"Siento que no me pude medir mucho en este campeonato pero voy a seguir entrenando para darlo todo en el siguiente. Creo que estoy para más, me siento bien, fuerte y preparada. Obvio que siempre se puede seguir mejorando y por eso es que ahora vienen los últimos bloques de entrenamientos súper intensos para llegar en las mejores condiciones posibles a los Juegos", le dijo a La Nueva. desde tierra gala.

La Colo completó en Hyères 270 puntos (198 netos) producto de los siguientes resultados: 12.0, 14.0, 10.0, 16.0, 13.0, 13.0, 14.0, 24.0 (RET, descartada), 12.0, 16.0, 13.0, 15.0, 13.0, 24.0 (DNC, descartada), 9.0, 1.0, 1.0, 2.0, 24.0 (DNC, descartada) y 24.0 (DNC). La campeona fue la francesa Lauriane Nolot.

"Tuve un problema con el foil los primeros días del campeonato y el anteúltimo día lo cambié; desde ahí empecé a andar mucho mejor, son cosas que pasan. Hubo viento todos los días, las condiciones fueron muy buenas. Las regatas que gané en la flota de flota de plata fueron después de cambiar el foil", comentó.

La joven, que el próximo miércoles 29 cumplirá 18 años, ya corrió este año el Europeo (en Los Alcázares), el Princesa Sofía (Mallorca) y la Semana Olímpica (también en Hyères) y actualmente se encuentra 26º en el ránking mundial, siendo la 2º mejor del continente solo por debajo de Daniela Moroz (2º, Estados Unidos).

En lo sucesivo, y en lo que viene siendo una extraordinaria preparación que comenzó en Monte Hermoso, afrontará en aguas europeas el Nacional Italiano (Desde el 13 de junio), el Coach Regatta en Marsella y los Mundiales U21 y U19.

"La idea es quedarme acá hasta los Juegos para sumar la mayor cantidad de horas en aguas olímpicas y para eso tengo bloques de entrenamiento programados en Marsella y en Italia. Mi cumpleaños lo paso acá en Hyères, entrenando", completó. Vaya si será especial.