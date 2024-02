Viviana Canosa habló sobre los rumores de su llegada a C5N: “Pregúntense por qué no estoy más en LN+”

Desde su partida de LN+ el futuro de Viviana Canosa en la televisión es un enigma. Hasta el momento, la periodista no habló sobre proyectos que la lleven nuevamente a la pantalla chica, sin embargo, en las últimas horas circuló el rumor de que podría llegar a C5N y fue contundente.

Desde su cuenta de X (ex Twitter) la periodista publicó un posteo aclarando su futuro en la televisión e invitó a cuestionar por qué ya no sigue en LN+. “Los estoy leyendo. No tengo ni idea en que canal voy a estar. Mejor pregúntense por qué no estoy más en el mismo. La respuesta es obvia. Besos”, escribió Viviana.

La noticia sobre la llegada de Viviana Canosa a C5N llegó de la mano de Marina Calabró, quien mencionó esto en el ciclo radial “Lanata Sin Filtro”. “Empezaron a correr intrigantes versiones sobre la posibilidad de que Viviana Canosa aterrice en C5N”, reveló la periodista.

Además, explicó los motivos por los que habrían surgido estos rumores. “Ayer Vivi posteó una foto suya anunciando el inicio de sus reuniones laborales 2024. Lo llamativo es que consiguió un sugerente 'me gusta' de un señor llamado Nicolás Bocache, que es director de noticias y contenidos de C5N”, añadió.



Días atrás, Viviana Canosa publicó una foto también en su cuenta de X revelando que está teniendo entrevistas de trabajo, sin embargo no brindó más detalles. “Primera reunión de trabajo en Buenos Aires. Felicidad”, escribió la periodista junto a una foto sonriente. (NA)