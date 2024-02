Piqueteros agredieron a un periodista de TN en la marcha frente al Congreso por la Ley Ómnibus

El periodista Manu Jove fue víctima de una repudiable agresión mientras realizaba la cobertura de la movilización y de los incidentes en inmediaciones al Congreso de la Nación a raíz del tratamiento de la Ley Ómnibus. Manifestantes lo increparon, lo insultaron y lo escupieron. También le arrojaron una bebida y hasta lo desafiaron a pelear a trompadas.

Todo quedó registrado en un video en el que se observa que el movilero de la señal de TN fue increpado por varios hombres mientras desarrollaba información sobre cómo se estaba desenvolviendo la marcha frente al Parlamento. En ese contexto, uno de los manifestantes, visiblemente ofuscado, se le acercó y comenzó los agravios.

“Tomatelas que estoy trabajando. Tomatelas, por favor”, fue la respuesta espontánea del periodista ante la arremetida en su contra. Inmediatamente después, la agresión pasó de ser verbal a física, cuando a Jove lo escupieron en el rostro y le lanzaron una bebida -al parecer jugo- que lo empapó.

Enfurecida, la víctima contestó a los insultos, ante lo cual varios más se sumaron para atacarlo de ese mismo modo. En medio del altercado, uno de los manifestantes hizo ademanes como invitándolo a pelear.

La situación, por fortuna, no pasó a mayores. Más calmo, el comunicador se expresó luego a través de la red social X. “Si alguien ubica a estos revolucionarios de juguete, que me avise así les paso el ticket de la tintorería. Agitar y correr, un clásico que no pasa de moda”, escribió.

Durante los incidentes en las puertas del Congreso, otro de los militantes también amenazó con incendiar los estudios del mismo canal. Fue en momentos en que la Policía comenzó a tirar gases lacrimógenos. (Infobae)