Enzo Fernández: "Lo de Enzo Pérez fue un choque fuerte"

Desde Londres, Enzo Fernández opinó sobre la actualidad de River, equipo del que es hincha, en el que se formó y que sigue a pesar de la lejanía, y no pudo ocultar la "tristeza" por la salida del capitán Enzo Pérez a Estudiantes de la Plata al no renovar y aseguró que le "sorprendió" la venta de Claudio Echeverri a Manchester City.

El volante de Chelsea de Inglaterra y la Selección Argentina aseguró que está "un poco triste" por la pérdida del Millonario tras la ida de Pérez al Pincha y agregó: "Enzo es un símbolo para River. A mí me ha ayudado mucho, fue como un padre para mi dentro del vestuario, dentro de la cancha siempre aconsejándome, estando ahí para darme una mano y fue un placer poder compartir con él ese año que estuve en River. He aprendido mucho a su lado, un jugador de mucha jerarquía, mucha personalidad y me quedo con todo lo bueno de él y todo lo que aprendí de él dentro de la cancha".

Además, el ex-Defensa y Justicia y Benfica de Portugal afirmó que "fue un choque fuerte" que se haya ido Enzo Pérez de River "por lo que representa para todos, tanto para el grupo como para los hinchas" y confesó: "Le mandé un mensaje. Ha tomado esa decisión, él piensa que es lo mejor para él y para su familia, bienvenido sea".

Por otro lado, el mediocampista campeón del mundo en Qatar 2022 se refirió a la transferencia del Diablito al City: "Me sorprendió, he hablado con él cuando fue a entrenar con la Selección, estuvo con nosotros ahí, es un jugador bárbaro, mucha jerarquía, es muy joven, tiene mucho recorrido y siempre le voy a desear lo mejor, aconsejarlo que siga humilde, que siga trabajando y que le deseo lo mejor para lo que tenga".

Por otra parte, el campeón del mundo dijo que fue "muy fuerte" la declaración de Lionel Scaloni después del histórico triunfo ante Brasil y deseó que "que se quede" al frente del seleccionado argentino.

"No esperábamos esa declaración. Es una persona tranquila, pensante y decidirá lo mejor para él y para su familia. Obviamente nosotros queremos que se quede", expresó Enzo, en una entrevista con ESPN.

"Tenemos un grupo unido y con hambre y queremos seguir consiguiendo cosas importantes para nuestra selección", agregó el campeón del Mundo que hoy celebra sus 23 años.

El mediocampista, una de las figuras de Chelsea, también destacó el presente de su compañero y amigo, Julián Álvarez, en Manchester City.

"Todos están en gran nivel pero Julián está haciendo goles y asistencias. Está demostrando un gran nivel y estoy contento por él", reconoció el ex River Plate, que también se acordó del club del cual es hincha.