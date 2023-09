Andrés Medus suma experiencia y está cada vez más cerca del profesionalismo

Dos semanas de muchos e intensos partidos, buenas victorias, roce de primer nivel y grandes aventuras. Lo primordial, continuar dando certeros pasos hacia la concreción del gran objetivo, iniciar el camino dentro del profesionalismo.

Bajo esa premisa continúa trabajando y entrenando duramente el bahiense Andrés Medus, quien días atrás tuvo su primera vez en el circuito profesional en certámenes válidos por el calendario anual de la Federación Internacional de Tenis.

Andresito, jugador de Sociedad Sportiva y 110º del Ranking AAT Pro Tour, disputó en las últimas dos semanas dos clasificaciones a torneos Futures; uno de ellos en el Club Náutico Hacoaj de Buenos Aires, y otro en Olavarría.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Al no tener ranking ATP, tuve que jugar las prequalys (instancia previa a la clasificación). En Hacoaj perdí en octavos de final, pero la AAT (Asociación Argentina) me dio una invitación al cuadro de la clasificación. La suerte no me acompañó en el sorteo, me tocó el mejor del cuadro y perdí 6-4 y 6-1. Fue una buena experiencia, podría haber sido una paliza", reconoció Medus.

Días más tarde, el jugador de 19 años se presentó en Olavarría, para afrontar el segundo de los torneos M15. Allí, con mayor exigencia, Andresito se dio dos grandes gustos.

"En el segundo y tercer partido les gané a dos chicos con puntos ATP, por lo que esos resultados fueron una gran medida para mi tenis. Llegué a la final, donde perdí con un jugador chileno, un partido donde no tuve chances. Pero por haber llegado a la final, pude acceder a la Qualy", detalló.

"Perdí en el primer partido, muy luchado, llegando al súper tiebreak del tercero, con el 4º mejor jugador de la clasificación. Fueron dos buenas experiencias, pero me queda la espina de no haber podido conseguir al menos un punto. No queda otra que seguir luchando y esforzándose", agregó.

El próximo desafío competitivo del bahiense será nada menos que en su Sociedad Sportiva "natal", para disputar una nueva edición de la Copa Bermúdez Emparanza, que brindará grandiosos premios en efectivo y con grandes presencias foráneas.