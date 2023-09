Piden explicaciones al Municipio sobre qué hace y quienes trabajan en la oficina de Estadísticas

Los concejales Lisandro Delle Donne (Bien Común) y Virginia Giorno (Frente de Todos) presentaron en el Concejo Deliberante de Coronel Rosales un proyecto de comunicación para que el departamento Ejecutivo informe sobre la actividad de la oficina de Estadística, dependiente de la Dirección de Producción y Desarrollo del Municipio.

“Es un área muy importante porque permitiría tener un conocimiento acabado y real de los indicadores sobre muchas temáticas —dijo Delle Donne—. Y a partir de esos datos se pueden desplegar y llevar a la práctica políticas públicas en el territorio.”

“Una vez más, los dos bloques trabajamos en conjunto, como ya lo hicimos con el proyecto de Fondo Educativo —agregó la concejala Giorno—. Hemos preguntado sobre los profesionales o el personal que trabaja en el área, qué se ha venido haciendo, qué encuestas produjeron y si están publicadas. Las encuestas son esenciales para conocer a la comunidad y ayudar a solucionar sus problemáticas.”

De acuerdo con el proyecto de comunicación rubricado por los dos concejales de ambos bloques, “resulta relevante contar con información que permita conocer cuáles son los problemas que afectan a la población, su orden de prioridad y los criterios necesarios para resolverlos”.

También consideran que “el rol principal del área de Estadística consiste en implementar la política estadística para el Estado Municipal, diseñar metodologías para la producción y elaborar indicadores básicos e información sobre diferentes aspectos que permitan determinar la planificación de las políticas públicas” y que “en dicha área se plantean cuatro objetivos de gestión siendo uno de ellos la colaboración con otras áreas municipales en el diseño de relevamientos y encuestas”.

Delle Donne dijo que ya el año pasado había surgido la inquietud sobre esta área cuando analizaron la rendición de cuentas, pero el Municipio no brindó respuestas: “Notamos movimientos de partidas de dinero que no son demasiado significativas y gastos aún sin contar con personal operativo; de hecho no figuraba en el organigrama municipal publicado en la web de Coronel Rosales. Nunca respondieron. Este año volvimos a detectar movimientos de partidas y gastos”.

Según detallaron en el documento, "en el primer semestre del año, la Dirección lleva gastado el siguiente detalle: Gastos con recursos municipales: $ 50.659,45; repuestos y accesorios: $21.000; caja chica: $ 9691,45; alquiler edificios y locales: $20.000; mantenimiento, reparación y limpieza: $ 35.000; y transferencia al sector privado para financiar gastos: $51.957,09, dando un total de $ 102.616,54 al 16 de agosto del corriente año".

“Es información que nos interesa, porque si funcionara como debiera, podríamos conocer datos sobre desempleo, discapacidad o posibilidades de inversiones en el distrito, entre otros aspectos. No sabemos si tienen un lugar físico. Lo único que sabemos es que depende de la Dirección de Producción y Desarrollo”, señaló el edil vecinalista.