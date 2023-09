Lechón en el hospital de Tornquist: "Se perdieron dos vacunas"

Después del hallazgo de un lechón congelado en un freezer que almacenaba vacunas en el Hospital Municipal de Tornquist, el Secretario de Gobierno, Bruno Zacconi, confirmó que las personas involucradas en el incidente ya fueron sancionadas.

Asimismo, reconoció que en dicho espacio solo se encontraban dos vacunas neonatológicas, las cuales fueron las únicas afectadas.

"Esas dos vacunas estaban en un freezer en particular, que era lo único que tenía. Se habían dejado ahí por administración de espacio. Se tomaron las medidas pertinentes dentro del marco del estatuto y se los sancionó con diez días sin goce de haberes a cada uno, más el posible perjuicio económico que le podrían haber generado al municipio por la pérdida de estas dos vacunas”, señaló.

Zacconi también comentó que "no creo que haya habido una mano negra o mala intención de los profesionales. Nosotros tomamos conocimiento de esta situación el 29 de agosto, a través de una solicitud que hace la Secretaria de Salud de inicio de investigación interna".

Continuando su relato, agregó que “en ese sentido se inicia un expediente interno, el 289/23. En la nota, la jefa de vacunación solicita la investigación por la pérdida de 2 vacunas; no 300, no 600, no 3 millones de pesos; fueron 2 vacunas neonatológicas que se perdieron y habían sido pedidas a Región Sanitaria”.

Además, mencionó que “esas dos vacunas estaban en un freezer en particular que era lo único que tenía. Se habían dejado ahí por administración de espacio. El jefe de terapia intensiva le solicita a la jefa de farmacia si no le guardaba un lechón en ese freezer. El hecho se produce. Nadie lo niega”.

Por esta razón, “iniciamos la investigación interna y ayer se concluyó, con dictamen de legales, se tomaron las medidas pertinentes dentro del marco del estatuto y se los sancionó con diez días sin goce de haberes a cada uno, más el posible perjuicio económico que le podrían haber generado al municipio por la pérdida de estas dos vacunas”.

Al identificar a las personas sancionadas, aclaró que “fue un médico y la jefa de farmacia. No son funcionarios políticos, son profesionales de planta permanente. Nosotros seguimos confiando en la calidad de profesionales que tenemos”.

"Todas las semanas se van tomando este tipo de medidas con las diferentes situaciones que ocurren, lo que pasa es que no son públicas. Los sumarios internos que realiza el intendente no son públicos. Lo que nosotros hacemos es trabajar en el diálogo con los empleados y el sindicato, y vamos conteniendo los problemas que se van generando”, señaló.

Finalmente, enfatizó que “esto fue una situación completamente irregular. Las autoridades sanitarias tomaron las medidas automáticas de desinfección y se tomaron las medidas que correspondían. Esto le sirve a los profesionales para no cometer una irregularidad de tamaña envergadura. Nosotros estamos de acuerdo con que pidan las explicaciones, pero como siempre, hay una utilización política”.