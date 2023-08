Terapia: ahora con "turnos" disponibles en el Teatro Municipal

Terapia, la obra teatral con textos de Martín Giner que utiliza los recursos de la comedia para establecer un ida y vuelta sobre temas como la locura y la cordura, llega al Teatro Municipal de la mano de la directora Cecilia Gismano, el próximo 8 de setiembre, a las 21.

La obra, que presentó funciones a sala llena en agosto y setiembre del año pasado en espacio Vitró (Dorrego 378) cuenta con las actuaciones protagónicas de Mónica Tacchetti y Franca Bartocci, quienes representan roles vinculados a la salud mental.

La trama involucra a una paciente que llega al consultorio con un extraño planteo que despierta empatía en el público y muchas risas ya que la mayor parte del tiempo los diálogos con la psicóloga que la atiende rozan lo ridículo y cruzan las fronteras de la ciencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A medida que los personajes van mostrando sus fortalezas, debilidades y desconciertos se abren cada vez más preguntas e inquietudes entre los presentes (los espectadores presencian algo tan íntimo y complejo como las sesiones de terapia) y se va generando una tensión dramática que suele encontrar alivio en los estallidos de humor.

Una invitación a reírnos de nosotros mismos, con respeto y abrir una puerta para plantearnos qué es realmente estar loco o loca y a preguntarnos cuestiones como si realmente nos conocemos tanto como pensamos o conocemos a nuestros vínculos cercanos.

La directora, Cecilia Gismano, comentó que hace seis años, cuando tuvo el primer contacto con el texto de la obra le pareció hermosa.

“Me pareció muy tierno cómo el autor abordó algo como tan trágico, doloroso y complicado como la locura de un modo tan simple. No se enrosca en grandes planteos. Lo hace con una simplicidad maravillosa pero a la vez con la complejidad del texto”, dijo.

"El humor siempre toca temas que no son sencillos, situaciones incómodas o dolorosas. El que busca la comedia siempre se enfrenta a la necesidad de desdramatizar, a situaciones a las que si no les pusiéramos humor no serían agradables”, destacó.

Gismano, quien se siente cómoda en el género, expresó que el mayor desafío del humor es saber dónde está el límite, hasta dónde se puede, con humor, presentar algo que en sí mismo sea desagradable pero que la gente reciba bien y que no le genere malestar.