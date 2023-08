Larreta ratificó que no pagará el bono y le contestó a Alberto Fernández

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó este jueves que el Gobierno porteño no pagará el bono de 60 mil pesos para los trabajadores que anunció el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y le contestó a Alberto Fernández, quien habló nuevamente de la "Ciudad opulenta".

"Desde la Ciudad de Buenos Aires no vamos a pagar el bono, es un parche, vos pagás el bono y a los quince días la estás corriendo desde atrás de vuelta, no es la solución: con la inflación que hay en un mes vuelve a diluirse en el bolsillo de la gente", aseguró el alcalde porteño en diálogo con radio Mitre.

Asimismo, Larreta se pronunció sobre las palabras del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien se manifestó ayer en contra de las provincias que no acompañan la medida nacional del bono para los trabajadores. "Me llama la atención que Catamarca y La Rioja puedan (pagar el bono) y la ciudad más opulenta del país tenga dificultades para hacerlo", dijo el Jefe de Estado.

Ante estas declaraciones, el Jefe de Gobierno porteño le contestó: "De vuelta esto de enfrentar argentinos contra argentinos. Los de La Rioja y Catamarca son buenos y los de la Ciudad somos malos, siempre lo mismo. Necesitamos unir a los argentinos, no que el presidente esté promoviendo las peleas".

Además, específicamente sobre la suma fija, el alcalde porteño aclaró que los salarios se ajustan mes a mes en Capital Federal. "La Ciudad ajusta todos los meses, no necesitamos que este señor nos venga a decir lo que tenemos que hacer. Lo venimos haciendo y estamos luchando contra una inflación que él mismo generó y que no son capaces de domar. No nos tiene que venir a decir cómo trabajar en la ciudad de Buenos Aires", explicó.

Y sentenció: "Todo el mundo ve la transformación que hicimos en la Ciudad y, si hoy está bien, como dice él, es porque venimos laburando durante muchos años". Y agregó: "Hace 20 años la Ciudad no era así, todos nos acordamos, es un orgullo la ciudad de Buenos Aires y Jorge Macri le va a dar continuidad a nuestro gobierno, y por supuesto que todavía se pueden mejorar cosas".

Por su parte, y en el marco de la campaña electoral rumbo a los comicios generales de octubre, Larreta se mostró contundente en su respaldo a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, quien le ganó la interna de Juntos por el Cambio. "Hoy estoy codo a codo con Patricia Bullrich y todo el equipo de Juntos por el Cambio, acompañando pero sosteniendo lo que yo creo. No solo voto a Patricia sino que apoyo y acompaño la campaña, desde el lugar que pueda hacerlo", expresó.

Horacio Rodriguez Larreta pidió por el voto para Patricia Bullrich.

En ese sentido, el referente del Pro buscó aclarar que no son extremas las diferencias que tiene con el expresidente Mauricio Macri. "Yo trabajo con él desde hace más de 20 años, y en la relación hay que saber administrar las diferencias, no diría que algo se rompió, pudimos tener alguna diferencia, y no por tener un desacuerdo con él voy a cambiar lo que pienso. Pero no se va a romper la relación", dijo.

De hecho, eligió no especular con ningún cargo político, si Patricia Bullrich resulta electa presidenta de la Nación. "No es momento de hablar de cargos en un gobierno, yo sigo trabajando desde mi lugar de Jefe de Gobierno porteño".

Y pidió: "Por favor, que la gente no vaya a votar a Massa, la gran mayoría de mis votantes van a votar a Patricia Bullrich. El camino hoy es Juntos por el Cambio, lo digo de manera clara y contundente: no más kirchnerismo en la Argentina, no más inflación, pido el voto para Patricia Bullrich".

Sobre el crimen en Palermo

En la noche de este miércoles, un hombre de 42 años fue asesinado anoche en Lafinur y avenida Del Libertador, en el corazón del barrio más exclusivo de la ciudad de Buenos Aires. Recibió una puñalada en el corazón de un ladrón que le robó su teléfono celular. Ante esto, Horacio Rodríguez Larreta, en principio saludó a los familiares de la víctima: "Mis saludos y condolencias a la familia, es un momento durísimo".

Y aseguró: "Cuando aparecen casos como este, que yo cuente que las estadísticas de mejora en la Seguridad de la Ciudad, no sirve de nada. Seguimos trabajando para mejorar la Seguridad en la Ciudad". (Infobae)