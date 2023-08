El DT de Orlando City explicó por qué Messi debió ser expulsado

El colombiano Óscar Pareja, entrenador de Orlando City, criticó el arbitraje del partido ante Inter Miami y aseguró que Lionel Messi debió ser expulsado, señalando que todo lo sucedido en el Clásico del Sol fue "un circo".

"Hubo un par de jugadas que fueron de doble amarilla con Leo, no me importa que sea él pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así", expresó Pareja en conferencia de prensa.

"La atención que estamos recibiendo y todo lo que está pasando se convierte en un circo. Hoy era un circo", remarcó el colombiano, que también expuso su enojo con el penal cobrado en el segundo tiempo que significó el 2-1 parcial para Inter Miami.

"El mensaje no es claro, el partido no merece un penal así. Esas jugadas tienen influencia, estamos muy frustrados. La gente quiere ver fútbol y el árbitro tiene que ser justo. Esto no sucedió hoy", concluyó.

Inter Miami le ganó 3-1 a Orlando City, con dos goles de Messi, y avanzó a los octavos de final de la Leagues Cup, el torneo que reúne a los equipos de la MLS y la Liga MX de México.