Fue candidata a intendente en Bahía y no lo sabía: "Robaron mi identidad", contó

Jesica Milva Lagraña, la mujer que el domingo pasado sacó un solo voto como precandidata a intendente de Bahía Blanca no sale de su asombro. Y nada tiene que ver el magro resultado electoral.

Se enteró de que figuraba en una lista como precandidata a intendente de Bahía Blanca a pesar de que ni siquiera conoce la ciudad, jamás militó en política y tiene domicilio en la localidad de Quilmes, donde fue a votar el fin de semana pasado.

La mujer, de 32 años, trabaja en una empresa de Avellaneda, y se enteró de su postulación en el Frente Federal de Acción por sus compañeros de trabajo, aunque en principio pensó que era una broma o una falsa noticia que habían inventado para hacerle un chiste.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Cuando vi la nota publicada de que había sacado un solo voto no lo podía creer y pensé que mis compañeros se había complotado para hacerme un chiste, pero me puse a averiguar y era real. Hablé con mi abogada para desligarme de todo esto porque alguien me robó la identidad para ponerme en esa lista", le contó a La Nueva.

La mujer contó que a partir del hecho se comunicó con la Justicia Electoral para ponerlos al tanto de la situación y le pidieron que llene un formulario y radique una denuncia policial, que iba a realizar por estas horas.

"Mi abogada me pidió que realice estos trámites y espere novedades. Nunca estuve en política y estoy sorprendida por todo esto", relató.

Se sospecha que detrás de estas irregularidades se encuentra un interés por recolectar dinero que envía el Estado para la impresión de boletas, aunque resulta extremadamente llamativo que la Justicia Electoral no haya detectado la irregularidad.

Junto a Lagraña figuran otras 30 personas que se desconoce su paradero, domicilio y si están al tanto de la situación.